„Neįtikėtina, kad sugebėjom jį įtikinti“: aišku, kur kitą sezoną žais S. Francisco

Tąkart klaustas apie savo ateitį prancūzas kalbėjo, kad turi pasiūlymų, o jo pagrindinis tikslas išlieka NBA. Visgi dabar jau tikrai aišku, kur 28-erių gynėjas rungtyniaus kitą sezoną.
S. Francisco grįš į Prancūziją ir rungtyniaus Vilerbano ASVEL komandoje – tai patvirtino ekipos prezidentas ir kitą sezoną vyr. trenerio postą joje taip pat užimsiantis legendinis krepšininkas Tony Parkeris.
„Norėjau turėti vadinamąjį frančizės žaidėją, o Sylvainas Francisco buvo sąrašo viršuje. Jis turi tikrąjį prancūzišką DNR. Neįtikėtina, kad sugebėjom jį įtikinti“, – interviu su prancūzų sporto žiniasklaidos giganto „L'Equipe“ žurnalistu Davidu Loriot kalbėjo T. Parkeris.
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T. Parkeris taip pat atskleidė, kad kitą sezoną ASVEL turės net 58 milijonų eurų biudžetą, iš kurių žaidėjų algoms bus skirti 20 milijonų eurų.
„Jei atvirai, nejaučiu spaudimo. Jaučiuosi patogiai turėdamas investuotojų grupę, esančią su manimi. Taip, aukšto lygio sporte reikia rezultatų, bet mes turime trejų, penkerių, septynerių metų viziją. Žinau, turėsiu reikiamą laiką viską įgyvendinti. Daugiausia spaudimo suteiksiu aš pats sau, man nerūpi išorinis spaudimas“, – apie didžiulį biudžetą ir dėl natūraliai kylančias ambicijas kalbėjo T. Parkeris.
Klubo vadovas taip pat patvirtino, kad ASVEL ekipoje kitą sezoną rungtyniaus Armoni Brooksas, Danielis Theisas, Nickas Weileris-Babbas ir Bothas Gachas.
„Danielio Theiso pasirašymas mums yra didžiulės reikšmės. Jis mums suteiks daugybę patirties tiek aikštelėje, tiek ir rūbinėje – tai keičia viską. Armoni Brooksas yra vienas geriausių atakuojančių gynėjų visoje Eurolygoje“, – naujus ASVEL žaidėjus komentavo T. Parkeris.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisVilerbano ASVEL
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