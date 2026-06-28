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„Baskonia“ palikęs G. Radzevičius dėl savo tolimesnės ateities užminė mįslę

2026 m. birželio 28 d. 23:26
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinei prasideda svarbiausių iššūkių metas – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kitą savaitę stos į labai svarbų pasaulio krepšinio čempionato atrankos langą, kuriame sužais dvejas rungtynes.
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Kartu su Lietuvos krepšinio rinktine pluša ir Vitorijos „Baskonia“ ekipai šiame sezone atstovavęs Gytis Radzevičius, bet jam ir Lietuvos rinktinei sekmadienį vykusiose draugiškose rungtynėse pergalės iškovoti nepavyko. Lietuviai pralaimėjo akistatą ukrainiečiams 92:96.
„Gerai, kad čia buvo draugiškos rungtynės. Nėra lengva – vieniems sezonas baigėsi anksčiau, kitiems – vėliau, bet gerai, kad yra laiko“, – samprotavo G. Radzevičus.
Jis pralaimėjimu pažymėtame mače pasižymėjo dviem taškais.
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Puolėjas negailėjo šiltų žodžių rinktinės debiutantams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui.
„Geras įspūdis. Apskirtai nelabai mačiau jo (K. Jakučionio)žaidžiančio iki tol. Nustebino iš gerosios pusės, kad ir jaunas, bet pats gali užsibaigti. Džiaugiuosi, kad jis yra rinktinėje, jo laukia šviesi ateitis.
(Apie M. Buzelį) Mums kiek neįprasta matyti – duomenys neeiliniai. Labai šviesti ateitis“, – kalbėjo G. Radzevičius.
Gytis Radzevičius.<br>G. Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Gytis Radzevičius.
G. Bitvinsko nuotr.
Savaitgalį buvo oficialiai pranešta, kad krepšininkas paliko Vitorijos „Baskonia“ klubą, bet kol kas puolėjas apie ateitį kalbėjo mįslingai.
„Žiūrėsime, kol kas oficialumų nėra. Reikia kažkiek palaukti. Žiūrėsime“, – pridūrė vilnietis.
Jo buvo paprašyta konkretizuoti, galbūt yra daugiau aiškumų – jį labiau traukia užsienis ar Lietuva?
„Žiūrėsime, galbūt kažkas yra, bet reikia palaukti“, – nedaugžodžiavo buvęs Vilniaus „Ryto“ kapitonas.
Gytis RadzevičiusVitorijos BaskoniaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

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