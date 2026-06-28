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Įspūdingas šou: Lietuvos 17-mečiai be gailesčio sutriuškino varžovus pasaulio čempionate

2026 m. birželio 28 d. 19:19
Lrytas.lt
Lietuvos vaikinų (iki 17 metų) krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį U17 FIBA Pasaulio taurėje.
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Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrajame B grupės mače Stambule (Turkija) užtikrintai 94:43 (22:10, 16:11, 24:12, 32:10) sutriuškino Kamerūno rinktinę.
Lietuva pirmavo visas rungtynes nuo pat susitikimo pradžios, laimėjo visus 4 kėlinius ir neleido suabejoti savo favoritės statusu.
Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 22:10, o po antrojo kėlinio buvo priekyje 38:21.
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Po ilgosios pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė – krepšinio madas toliau diktavo mūsiškiai, kurie po 30 min. kovos buvo priekyje 62:33.
Ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas, o galutinis rezultatas švieslentėje skelbė įtikinamą Lietuvos rinktinės pergalę (94:43).
Šiose rungtynėse akis badė rezultatyvių perdavimų kontrastai. Jų Lietuva atliko net 30, o Kamerūnas – vos 4.
Be to, lietuviai perėmė 21 kamuolį, o varžovai – 10.
Grupės etapą mūsų šalies jaunieji krepšininkai užbaigs antradienį, kai nuo 14:45 val. Lietuvos laiku susitiks su Kinijos bendraamžiais.
Į kitą planetos pirmenybių etapą pateks visos 16 čempionato rinktinių, o atkrintamosios varžybos startuos trečiadienį.
Lietuva: Kristupas Sabeckas 22, Simas Raščius 12, Gabrielius Buivydas 12, Augustas Kičas 12, Vytis Šliogeris 12, Joris Sinica 9 Jokūbas Kukta 6, Arnas Erlickis 4, Benas Biržinis 4, Paulius Veliulis 1, Rojus Stankevičius 0. Lukas Šiškauska aikštėje nepasirodė.
Lietuvos vaikinų (U-17) krepšinio rinktinėpasaulio jaunimo čempionatas

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