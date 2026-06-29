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„Žalgiris“ turi naujoką – NBA ir Eurolygoje kovojusį amerikietį

2026 m. birželio 29 d. 15:01
Lrytas.lt
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Nuo ateinančio sezono Kauno „Žalgirio“ garbę gins paskutinius keturis sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28-erių Carsenas Edwardsas.
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Su 180 cm ūgio gynėju pasirašyta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos pagal „1+1“ formulę.
Pastarąjį sezoną C. Edwardsas praleido Bolonijos „Virtus“ komandoje, kurioje rinko po 17,3 taško, po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir po 11,0 naudingumo balo.
Prieš tai amerikietis du sezonus vilkėjo Miuncheno „Bayern“ ekipos marškinėlius, o 2024–2025 m. sezone su 20,4 taško vidurkiu buvo rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas bei pateko tarp penkių geriausių lygos žaidėjų.
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Tuo tarpu 2022–2023 m. sezone C. Edwardsas pradėjo savo karjerą Europoje atstovaudamas Stambulo „Fenerbahce“ ekipai, o tris sezonus prieš tai su pertraukomis G lygoje rungtyniavo NBA lygoje, kurioje atstovavo Bostono „Celtics“ bei Detroito „Pistons“ komandoms ir iš viso sužaidė 75 rungtynes, per kurias rinko po 3,7 taško.
Savo mintimis apie į Kauną atvykstantį C. Edwardsą dalijosi „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
Carsenas Edwardsas keliasi į Kauno „Žalgirį“<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
Carsenas Edwardsas keliasi į Kauno „Žalgirį“
EPA/ELTA nuotr.
„Mūsų kalbos vadovybės viduje prasidėjo tada, kai sužinojome, kad Sylvainas Francisco gali išvykti. Natūralu, kad apie tokią galimybę žinojome jau ilgai, todėl pradėjome šnekėti apie visą gynėjų liniją, nes supratome, kad vienu žaidėju S. Francisco išvykimo nepadengsime, tad pradėjome kalbėti ir dėlioti gynėjų liniją.
Tuomet išsiaiškinome, kokie turėtų būti profiliai tų dviejų žaidėjų, kuriais ir norime pakeisti Sylvainą.
Naudojome daug analitikos, žiūrėjome, kaip C. Edwardsas tinka prie jau turimų žaidėjų arba tų, kuriuos potencialiai norime matyti mūsų komandoje.
Išsigryninome, kad jo profilis mums yra tinkamas, todėl labai džiaugiamės, kad sugebėjome jį pasirašyti“, – kalbėjo G. Navickas.
„Žalgiris Insider“ platformoje jau dabar galite išvysti išsamų interviu su G. Navicku, kuriame klubo sporto direktorius įvardijo ir „Žalgirio“ viziją C. Edwardsui bei pasakojo apie ilgai trukusias derybas.
Bolonijos VirtusMiuncheno BayernKauno Žalgiris
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