Neįtikėtinas trenerio žioplumas patvirtino žaidėjo perėjimą Eurolygoje

Šį sezoną atstovaudamas Belgrado „Crvena zvezda“ klubui įžaidėjas pelnydavo po 12,6 taško, atkovodavo 4,5 kamuolio, atlikdavo 7,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 15 naudingumo balų.
C. Milleris-McIntyre’as tapo daugiausiai rezultatyvių perdavimų Eurolygoje atliekančiu krepšininku.
Žiniasklaida trimitavo, jog Eurolygos čempionai jau yra susitarę su įžaidėju ir šis per 3 sezonus Pirėjuje turėtų susižerti maždaug 8 milijonus eurų.
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Visgi panašu, jog krepšininko asmeninis treneris Joerikas Michielsas socialiniuose tinkluose oficialiai patvirtino C. Millerio-McIntyre’o perėjimą į „Olympiakos“.
Treneris savo „Instagram“ paskyroje pasidalino specialiai C. Milleriui-McIntyre’ui paruoštu treniruočių planu, kuriame paaiškinta, kurias savybes ir kaip reikėtų krepšininkui pagerinti.