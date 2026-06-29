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Neįtikėtinas trenerio žioplumas patvirtino žaidėjo perėjimą Eurolygoje

2026 m. birželio 29 d. 22:45
Lrytas.lt
Codi Milleris-McIntyre‘as jau ilgą laiką buvo siejamas su perėjimu į Pirėjo „Olympiakos“, tačiau krepšininko asmeninis treneris netikėtai šią informaciją patvirtino pats.
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Šį sezoną atstovaudamas Belgrado „Crvena zvezda“ klubui įžaidėjas pelnydavo po 12,6 taško, atkovodavo 4,5 kamuolio, atlikdavo 7,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 15 naudingumo balų.
C. Milleris-McIntyre’as tapo daugiausiai rezultatyvių perdavimų Eurolygoje atliekančiu krepšininku.
Žiniasklaida trimitavo, jog Eurolygos čempionai jau yra susitarę su įžaidėju ir šis per 3 sezonus Pirėjuje turėtų susižerti maždaug 8 milijonus eurų.
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Visgi panašu, jog krepšininko asmeninis treneris Joerikas Michielsas socialiniuose tinkluose oficialiai patvirtino C. Millerio-McIntyre’o perėjimą į „Olympiakos“.
Treneris savo „Instagram“ paskyroje pasidalino specialiai C. Milleriui-McIntyre’ui paruoštu treniruočių planu, kuriame paaiškinta, kurias savybes ir kaip reikėtų krepšininkui pagerinti.
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Trenerio nuotrauka instagrame
Pirėjo OlympiakosBelgrado Crvena ZvezdaEurolyga

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