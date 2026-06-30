„Lietkabelio“ gretose – naujokas iš JAV

197 cm ūgio lengvasis krašto puolėjas praėjusį sezoną užbaigė Rodo „Kolossos H Hotels“ klube Graikijos lygoje. Prie šios komandos K. Kennedy prisijungė sausio pabaigoje, o per aštuonerias rungtynes reguliariajame sezone rinko po 9,5 taško, 2,8 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
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Reguliariajame sezone „Kolossos“ klubas užėmė 8-ąją vietą ir atkrintamosiose varžybose susikovė su Graikijos grandu Pirėjaus „OlympiaKos“.
Nors amerikiečio klubas patyrė du pralaimėjimus ir neperžengė ketvirtfinalio barjero, paties krepšininko statistika šovė į viršų. Serijoje prieš Eurolygos čempionus „Lietkabelio“ naujokas fiksavo net 16,5 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
Tą patį sezoną K. Kennedy pradėjo Adrijos (ABA) lygoje, kur gynė Suboticos „Spartak Office Shoes“ ekipos spalvas. Per 14 sužaistų rungtynių jo statistika ten buvo kuklesnė: 6,2 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
Naujasis Panevėžio komandos narys Europoje jau yra sukaupęs solidų patirties bagažą. Nuo 2023 m. krepšininkas spėjo pažaisti antrojoje Italijos lygoje, taip pat pirmosiose Vokietijos bei Lenkijos lygose.
Sėkmingiausiai amerikietis rungtyniavo Sopoto „Trefl“ ekipoje, kur jo statistika siekė 9,6 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Per savo karjerą K. Kennedy jau yra išbandęs jėgas ir europiniuose turnyruose. Atstovaudamas Hamburgo „Towers“ klubui, jis Europos taurėje rinko po 8,9 taško ir 2,4 atkovoto kamuolio, o FIBA Čempionų lygoje jo rodikliai siekė 7 taškus, 2,1 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.