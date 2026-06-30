Netikėtas L. Jameso sprendimas: atsisveikina su „Lakers“

ESPN žurnalistas Shamsas Charania pranešė, jog L. Jamesas informavo „Lakers“ vadovybę apie ketinimą ateinančiame sezone vilkėti kitos komandos marškinėlius.
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Sh. Charania tikina, kad „Lakers“ norėjo tęsti frančizę, tačiau savo žodį tarė pats L. Jamesas.
Žvaigždė L. Jamesas galėjo dar metams likti „Lakers“, tačiau pasirinko tapti laisvuoju agentu.
Kol kas nėra įvardijama, kurioje komandoje karjerą tęs 41-erių puolėjas, tačiau jau kelias dienas kalbama, jog kita jo stotelė bus „Golden State Warriors“.
Prie „Lakers“ L. Jamesas prisijungė 2018-siais ir per 8 sezonus ekipai iškovojo vieną čempiono žiedą. Tiesa, tai buvo per koronaviruso pandemiją, kai lemiamos kovos vyko Orlando „burbule“.
Praėjusiame sezone amerikietis per 34 minutes pelnė 21,3 taško, atkovojo 6,2 kamuolio ir atliko 7,2 rezultatyvaus perdavimo.