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Netikėtas L. Jameso sprendimas: atsisveikina su „Lakers“

2026 m. birželio 30 d. 19:24
Lrytas.lt
Vienas geriausių visų laikų NBA krepšininkų 41-erių LeBronas Jamesas patikino, kad nesirengia baigti karjeros ir dar kitą sezoną žais stipriausioje lygoje. Tačiau kita jo mintis nuliūdinti turėjo Los Andželio ekipos sirgalius – žvaigždė daugiau neatstovaus „Lakers“ komandai.
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ESPN žurnalistas Shamsas Charania pranešė, jog L. Jamesas informavo „Lakers“ vadovybę apie ketinimą ateinančiame sezone vilkėti kitos komandos marškinėlius.
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Sh. Charania tikina, kad „Lakers“ norėjo tęsti frančizę, tačiau savo žodį tarė pats L. Jamesas.
Žvaigždė L. Jamesas galėjo dar metams likti „Lakers“, tačiau pasirinko tapti laisvuoju agentu.
Kol kas nėra įvardijama, kurioje komandoje karjerą tęs 41-erių puolėjas, tačiau jau kelias dienas kalbama, jog kita jo stotelė bus „Golden State Warriors“.
Prie „Lakers“ L. Jamesas prisijungė 2018-siais ir per 8 sezonus ekipai iškovojo vieną čempiono žiedą. Tiesa, tai buvo per koronaviruso pandemiją, kai lemiamos kovos vyko Orlando „burbule“.
Praėjusiame sezone amerikietis per 34 minutes pelnė 21,3 taško, atkovojo 6,2 kamuolio ir atliko 7,2 rezultatyvaus perdavimo.
Los Angeles LakersLeBronas Jamesas

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