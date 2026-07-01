„Lakers“ susistiprino būriu krepšininkų

Los Andželo klubas atliko mainus su „Utah Jazz“, kuriai atiteks 2031 ir 2033 m. pirmojo rato šaukimai bei galimybė apsikeisti 2028 ir 2030 m. pirmojo rato šaukimais, o „Lakers“ gaus vieną geresnių lygos gynybinių centrų – Walkerį Kesslerį.
Aukštaūgis praėjusiame sezone rinko po 14,4 taško, 10,8 sugriebto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 1,8 bloko.
Skelbiama, jog amerikietis per 4 metus gaus net 130 mln. JAV dolerių.
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Ilgalaikė sutartį „Lakers“ sudarė ir su kartvelu Sandro Mamukelašvili, kuris praėjusiame sezone žaidė „Toronto Raptors“ ekipoje.
52 mln. per 4 metus gausiantis 206 cm ūgio krepšininkas praėjusiame sezone rinko po 11,2 taško, 4,9 atkovoto kamuolio ir 1,9 rezultatyvaus perdavimo.
4 metų ir 60 mln. JAV dolerių sutartį su „Lakers“ sudarė Quentinas Grimesas, „Philadelhpia 76ers“ komandoje fiksavęs 13,4 taško, 3,6 atkovoto kamuolio ir 3,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
„Chicago Bulls“ komandoje rungtyniavęs Collinas Sextonas per 2 metus uždirbs 19 mln. JAV dolerių.
Amerikietis praėjusiame sezone turėjo 15,4 taško, 2,3 atkovoto kamuolio ir 3,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.