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PČ atrankos gidas: kas laukia Lietuvos krepšininkų ir kitų Europos komandų?
2026 m. liepos 1 d. 22:52
Lrytas Premium nariams
Didžiosios Britanijos ir Italijos rinktinės šią savaitę per pasaulio pirmenybių atrankos rungtynes su Lietuvos krepšininkais kovos be vyriausiųjų trenerių.
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Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Italijos krepšinio rinktinė
Didžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė
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