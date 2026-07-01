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PČ atrankos gidas: kas laukia Lietuvos krepšininkų ir kitų Europos komandų?

2026 m. liepos 1 d. 22:52
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Didžiosios Britanijos ir Italijos rinktinės šią savaitę per pasaulio pirmenybių atrankos rungtynes su Lietuvos krepšininkais kovos be vyriausiųjų trenerių.
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Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėItalijos krepšinio rinktinėDidžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė
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