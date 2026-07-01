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R. Kurtinaitis pasirinko dvyliktuką krepšininkų rungtynėms prieš britus

2026 m. liepos 1 d. 21:51
Lrytas.lt
Rimas Kurtinaitis pasirinko 12 Lietuvos rinktinės krepšininkų, kurie žais ketvirtadienį prieš Didžiosios Britanijos rinktinę.
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Lietuvos rinktinės strategas nusprendė artėjančiam atrankos į pasaulio čempionatą mačui neregistruoti Augusto Marčiulionio.
Vilniaus „Ryto“ įžaidėjas nežengė į aikštelę ir draugiškose rungtynėse prieš Ukrainą.
Lietuvos rinktinės dvyliktukas: Arnas Velička, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Tarolis, Marekas Blaževičius, Jonas Valančiūnas.
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Lietuviai ketvirtadienį 18.30 val. Klaipėdoje stos į kovą prieš Didžiosios Britanijos rinktinę, o mačo eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.
Rimas KurtinaitisMatas BuzelisKasparas Jakučionis
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