Aiškūs Lietuvos rinktinės varžovai antroje pasaulio krepšinio čempionato etapo atrankoje

Svečių ekipoje ryškiausiai žibėjo NBA žvaigždė Nikola Jokičius – per 30 minučių pelnė 22 taškus (5/9 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 9/11 baudų metimų), atsikovojo 14 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 35 naudingumo balus
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22 taškus pelnė Nikola Jovičius (1/4 tritaškių, 5 rez. perd.), 16 – Nikola Tanaskovičius (5/7 dvitaškių), 13 – Aleksa Avramovičius (3/6 tritaškių, 6 rez. perd.), 11 – Stefanas Momirovas (3/4 tritaškių).
Šeimininkams 19 taškų sumetė Alexanderis Schumacheris. Šveicarai neteko net ir teorinių šansų prasibrauti į kitą etapą, o serbai tik šia pergale užsitikrino bilietą į antrąjį etapą.
Pirmąjį etapą Šveicarija užbaigs Turkijoje, kuri įveikė bosnius 82:75. Serbija namie priims Bosniją ir Hercegoviną.
Tad jau aišku, kad iš C grupės toliau kovą dėl kelialapių į 2027-ųjų pirmenybes tęs Serbija, Turkija ir Bosnija bei Hercegovina.
D grupėje į kitą etapą tikrai žengs Lietuva ir Italija. Dėl paskutinio kvietimo kitą etapą grumsis Islandija ir Didžioji Britanija. antrame etape visos komandos kovos su pergalėmis, kurias iškovojo pirmame etape.
2027-ųjų pasaulio čempionato Europos atranka
A grupė
Ispanija – Danija 109:81
Ukraina – Sakartvelas 95:76
B grupė
Rumunija– Graikija 73:66
Portugalija – Juodkalnija 68:72
C grupė
Bosnija ir Herzegovina – Turkija 75:82
Šveicarija – Serbija 73: 97
D grupė
Lietuva – Didžioji Britanija 105:85
Islandija – Italija