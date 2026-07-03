Rastas D. Songailą užpuolęs šiaulietis – vyras policijai gerai žinomas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas patvirtino LRT žurnalistui Ginatrui Šiupariui faktą, jog užpuolikas surastas
Skelbiama, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas, o už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų baudžiama laisvės atėmimu iki 5 metų.
Įtariamasis policijai žinomas dėl praeityje įvykdytų nusikaltimų, bet dabar ankstesnieji teistumai jau išnykę. Šiauliečiui paskirta kardomoji priemonė – iš jo paimtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Susiję straipsniai
D. Songaila buvo užpultas dieną prieš Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynes su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Konfliktas įvyko Šiaulių centre, netoli prekybos centro „Saulės miestas“.
„Gegužės 19-osios vakarą apie 18 val. D. Songaila vaikštinėjo A. J. Greimo gatvėje su šeimos augintiniu nedideliu šuneliu. Staiga pasirodė didelis ir agresyvus šuo.
D. Songaila paėmė savo augintinį ant rankų ir apsaugojo nuo palaido užpuoliko, bet keturkojis neatstojo. 2,06 metro ūgio buvęs krepšininkas koja nustūmė puolantį šunį, bet pasirodė ne mažiau agresyvus keturkojo šeimininkas.
Nepažįstamas vyras užsimojo ir trenkė masyviu šuns pavadžiu. Grandinė pataikė treneriui į veidą, prakirto nosį, galvą, nuskėlė dantį. Užpuolikas paspruko, o nukentėjusysis kreipėsi į policiją“, – tuomet rašė LRT.
Darius SongailaužpuolimasŠiauliai
Rodyti daugiau žymių