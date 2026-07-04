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Neramios dienos „Žalgiriui“: J. Valančiūnu susidomėjo dar viena NBA komanda (1)

2026 m. liepos 4 d. 10:55
Lrytas.lt
Nors Jonas Valančiūnas jau yra pasiekęs susitarimą su Kauno „Žalgiriu“, vis dar yra laukiama signalo iš NBA, o ten – papildomos kliūtys aukštaūgio grįžimui į Lietuvą.
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Penktadienį buvo pranešta, kad 34-erių J. Valančiūno paslaugomis domisi „Los Angeles Lakers“ komanda. Dabar lietuvį turėti savo komandoje panoro dar viena organizacija.
„SportsNet New York“ žurnalistas Ianas Begley praneša, kad J. Valančiūnu domisi NBA čempionai „New York Knicks“.
Teigiama, kad J. Valančiūnas yra matomas trečiojo ekipos centro vaidmenyje. Visgi toks ėjimas galėtų būti atliekamas tik lietuviui tapus laisvuoju agentu.
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Dabartinis J. Valančiūno klubas „Denver Nuggets“ turi iki liepos 8 d. apsispręsti, ką daryti su aukštaūgio kontraktu – žaidėją išmainyti ar atleisti. „Knicks“ 34-erių žaidėją, kaip teigiama, svarstytų tik antruoju atveju.
J. Valančiūnas dar turi galiojantį 10 milijonų JAV dolerių kontraktą 2026-27 m. sezonui, tačiau iš šios sumos garantuoti yra tik 2 milijonai.
Anksčiau buvo skelbta, kad išsprendus situaciją JAV J. Valančiūnas pasirašys kontraktą su Kauno „Žalgiriu“.
Jonas ValančiūnasNBAKauno Žalgiris
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