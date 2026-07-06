Vis dėlto po apmaudaus pralaimėjimo ir vėjais paleisto dviženklio pranašumo R. Kurtinaitis to itin nesureikšmino.
„Galėjom lengvesniu keliu papulti į pasaulio čempionatą, dabar apsisunkinom truputėlį, bet aš manau, kad iš to kažkokios tragedijos, kaip ir anąkart sakiau, nereikia daryt.
Mes žaidžiam, stengiamės. Visas žaidimas, viskas kaip ir temoj. Žaidžiam neblogai, tik reikia mums išmokti žaisti galus ir laimėti rungtynes“, – kalbėjo krepšinio specialistas.
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Vis dėlto šiuos R. Kurtinaičio žodžius išgirdęs jo buvęs auklėtinis Vilniaus „Ryto“ klube Martynas Gecevičius purtė galvą ir gūžčiojo pečiais.
„Tie žodžiai, kad čia ne tragedija ir nieko tokio, net nežinau, ar verta apie tai kalbėti. Man tas rezultatas yra lygiai toks pat blogas, kaip ir komentaras (R. Kurtinaičio) po rungtynių.
Čia yra žmonių apgaudinėjimas, bandymas kažką užglaistyti. Bet čia ne ta situacija, čia ne ta šalis. Mes suprantame krepšinį, suprantame, kas čia nutiko.
Sakyti, kad čia ne tragedija... Faktas, jei laimėsi šešias dar pateksi į čempionatą, bet aš tikiuosi kitokių komentarų.
Man, kaip krepšinio žmogui, tai labai nepatinka. Tai žmonių apgaudinėjimas, bet čia neapgausi mūsų taip paprastai“, – į R. Kurtinaičio frazę po rungtynių „O, Sportas“ tinklalaidėje reflektavo M. Gecevčius.
Kas toliau?
Po pirmojo etapo į kitą patenka trys geriausios kiekvienos grupės komandos. D grupėje, kurioje rungtyniavo lietuviai, į kitą etapą prasibrovė 5 pergales per 6 rungtynes pasiekusi Italija, santykį 3:3 turintys mūsiškiai ir tiek pat pergalių pasiekusi Islandija.
Visos šios pergalės ir pralaimėjimai kitame etape yra svarbūs – norint išaiškinti komandas, keliausiančias į pasaulio krepšinio čempionatą bus skaičiuojami visiškai visi atrankos turnyro rezultatai.
Lietuviai antrajame etape susitiks su trimis geriausiomis C grupės komandomis. Nors joms dar liko sužaisti po vienerias rungtynes, jau aišku, kad Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kausis su Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Turkija.
Kitas atrankos „langas“ yra numatytas rugpjūčio 27–31 dienomis, o šiuo periodu Lietuva sužais dvejas rungtynes: vienerias išvykoje ir vienerias namuose.
Žvelgiant į rezultatus, tikėtina, kad Lietuva rugpjūčio 28 dieną išvykoje stos į kovą su Turkija, o namie – „Arena Vilnius“ arenoje – rugpjūčio 31 dieną lauks Bosnijos ir Hercegovinos išbandymas.
Martynas GecevičiusRimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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