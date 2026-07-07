„Fenerbahce“ ir Šaras per dieną sudarė tris sutartis

26 metų amerikiečių gynėjas T. Hortonas-Tuckeris per pirmąjį sezoną sužaidė 41 Eurolygos rungtynes, vidutiniškai pelnydamas 15,7 taško, atkovodamas 3,8 kamuolio ir atlikdamas 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
Dėl savo žaidimo T.Hortonas-Tuckeris buvo išrinktas į antrąją visos Eurolygos penketą. 2025–2026 m. Turkijos krepšinio superlygos sezone jis sužaidė 31 rungtynes, vidutiniškai pelnydamas 13,2 taško, atkovodamas 3,4 kamuolio ir atlikdamas 3 rezultatyvius perdavimus.
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Visą savo karjerą NBA praleidęs krepšininkas – iš pradžių „Los Angeles Lakers“, vėliau „Chicago Bulls“ ir „Utah Jazz“ klubuose – persikėlė į „Fenerbahce“.
Kartu su T. Hortonu-Tuckeriu „Fenerbahce“ taip pat pratęsė sutartį su Chrisu Silva, kuris prie klubo prisijungė sezono metu perėjęs iš Atėnų AEK.
Chrisas Silva 2025–2026 m. sezone per 16 Eurolygos rungtynių vidutiniškai pelnydavo 4,4 taško ir atkovodavo 1,7 kamuolio.
„Fenerbahce“ po šio pasirašymo išplatino pareiškimą: „Fenerbahce“ vyrų krepšinio komanda sudarė naują 1+1 metų sutartį su Chrisu Silva, kuris prisijungė prie mūsų sudėties sausio mėnesį bei prisidėjo prie mūsų pergalių 2025–2026 m. sezone.
Vilkėdamas mūsų dryžuotus marškinėlius, Chrisas Silva išsiskyrė savo potencialu, atletiškumu ir efektyvumu aikštelėje. Jis sieks padėti ekipai iki 2027–2028 m. sezono pabaigos. Norime, kad ši sutartis būtų naudinga mūsų klubui ir Chrisui Silvai bei linkime žaidėjui daug pergalių vilkint mūsų dryžuotus marškinėlius.“