Rezultatyviausiu LKL žaidėju tapęs C. Hendersonas liks „Šiauliuose“

„Sugrįžti čia nebuvo itin sunkus sprendimas. Žinant, kad lieka treneris, taip pat grįžta Dayvionas ir Selimas, apsispręsti buvo dar lengviau, – apie motyvus grįžti pasisakė krepšininkas. – Niekur kitur toli nuo namų nesijaučiau taip, kaip namie. Šiauliai leido tą patirti. Sirgaliai ir visa bendruomenė nuolat palaikė mane, o dabar atėjo eilė atsilyginti jiems.
Grįžtu su dideliu noru tęsti tai, ką pradėjome bei pasiekti dar daugiau. Jaučiu, kad šį sezoną turiu daug ką įrodyti, ypač kai žaisime Europos taurėje. Nekantrauju sugrįžti.“
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Praėjusią vasarą į Lietuvą atvykęs amerikietis greitai tapo komandos lyderiu bei vienu ryškiausių šalies čempionato veidų. 198 cm ūgio puolėjas per 31 mačą Lietuvos pirmenybėse rinko 18,1 taško (1 vieta), 4,2 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 16,3 naudingumo balo vidurkius, aikštėje praleisdamas po 29 minutes.
Ryškiausiai krepšininkas suspindo balandžio 12-ąją, kai namuose prieš Vilniaus „Rytą“ sudaužė asmeninius karjeros rekordus – suvertė 40 taškų ir fiksavo 43 naudingumo balus. Tąkart „Šiauliai“ 107:90 palaužė vilniečius, o Hendersono benefisas tapo vienu įsimintiniausių sezono pasirodymų.
Sezono finiše amerikietis sulaukė įvertinimo ir buvo išrinktas į lygos geriausių sezono krepšininkų simbolinį penketą.
„Labai džiaugiuosi dėl Cedrico – tiek kaip treneris, tiek kaip „Šiaulių“ organizacijos dalis, – kalbėjo Saulės miesto ekipos strategas Darius Songaila. – Jis buvo labai svarbi mūsų sėkmingo žaidimo dalis praėjusį sezoną. Išlaikant ir Dayvioną su Selimu, užtikriname tęstinumą gynėjų grandyje. Jie visi jau žino mūsų sistemą – ką žaidžiame ir ko aš reikalauju, tad tai bus milžiniška paspirtis komandai.“
Prieš debiutą Lietuvoje amerikietis po sezoną praleido Konstancos CSM bei Salonikų PAOK ekipose, su pastarąja pasiekęs FIBA Europos taurės finalą.
„Šiauliai“ rudenį po 16 metų pertraukos sugrįš ant Europos taurės scenos.