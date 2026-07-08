Europos U20 čempionato atkrintamosiose – sensacija: favoritė Latvija eliminuota jau aštuntfinalyje

Didžiausia sensacija užfiksuota Gargžduose – iki šiol visas rungtynes laimėjusi ir B grupėje triumfavusi Latvijos rinktinė netikėtai 84:97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių.
Kroatėms tai buvo pirmoji pergalė per keturis mačus.
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Pergalingame mače trys Kroatijos rinktinės lyderės žaidė be keitimų – visas 40 min. žaidusi Lena Bilič pelnė 35 taškus, Petra Bozan – 26, Lea Vukič – 25 taškus.
Šis trejetas Kroatijai iš viso surinko net 86 taškus, o tai yra daugiau nei visa Latvijos rinktinė.
Kroatijos rinktinė ketvirtfinalyje susitiks su Belgija, kuri Alytuje gana nesunkiai 82:54 susitvarkė su Italija.
Favoritės statusą pateisino ir Lenkija, kuri aštuntfinalio barjerą peršoko 56:47 įveikdama Slovėniją.
Lenkija kelialapio į pusfinalį sieks mače su Izraelio krepšininkėmis, kurios 96:79 įrodė pranašumą prieš Vengriją.
Kaip jau skelbta, Lietuvos rinktinė užtikrintai 83:69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir taip pat žais ketvirtfinalyje.
Tarp 8 geriausių Europos rinktinių patekusi Lietuvos komanda penktadienį ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzijos rinktine, kuri tik ketvirtajame kėlinyje 81:65 palaužė Serbiją.
Užtikrintai į ketvirtfinalį žengė Ispanija, kuri net 77:37 sutriuškino Švediją. Ispanės ketvirtfinalyje kovos su Turkija, kuri 84:62 nugalėjo Islandijos rinktinę,
Čempionatui persiritus į antrąją pusę, rezultatyviausia čempionato žaidėja tvirtai išlieka Gal Raviv. Izraelio rinktinės lyderė per pirmąsias 4 rungtynes vidutiniškai pelnė po 29,5 taško.
Penktoje vietoje žengia 18,5 taško per rungtynes renkanti Danielė Paunksnytė, o kita Lietuvos rinktinės lyderė Sintija Aukštikalnytė rezultatyviausių žaidėjų sąraše yra septintoje vietoje (vid. 17,3 taško).
Lietuva pagal renkamą taškų skaičių čempionte užima antrąją vietą (vid. 78 taškai) ir pagal šį rodiklį puolime nusileidžia tik Izraeliui (80,8 taško). Trečioji sąraše – Ispanija (77,5 taško).
Ketvirtadienį čempionate – poilsio diena.
Dėl 1–8 vietų komandos penktadienį – sekmadienį kovos Gargždų sporto centre, o 9–16 vietų savininkės paaiškės Alytuje.
Visos U20 Europos čempionato ketvirtfinalio poros
20:30 val. Ispanija – Turkija
18:00 val. Lietuva – Prancūzija
13:00 val. Izraelis – Lenkija
15:30 val. Kroatija – Belgija