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Įspūdingą kirtį vokietėms smogusios Lietuvos dvidešimtmetės toliau kovoja dėl Europos aukso

2026 m. liepos 8 d. 19:51
Lrytas.lt
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Lietuvos dvidešimtmečių merginų rinktinė sugebėjo atsitiesti po nesėkmingo paskutiniojo mačo grupėje ir Europos čempionate įžengė į ketvirtfinalio kovų zoną. Lietuvės Gargžduose turnyro aštuntfinalyje palaužė Vokietijos bendraamžes 83:69 (21:21, 28:14, 17:17, 17:17) ir tęsia kovą dėl medalių.
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Lietuvos komanda, vedama Egidijaus Ženevičiaus, A grupės kovose tenkinosi vienu laimėjimu, įveikusi Kroatiją 89:64. Mūsiškės po to pralaimėjo titulą ginančiai Ispanija 69:77 ir mūšyje dėl antrosios vietos krito prieš Izraelį 71:74.
Užėmusi trečiąją vietą lietuvės aštuntfinalyje kovojo trečiadienį su Vokietijos atstovėmis, kurios B grupėje su dviem laimėjimais užėmė antrąją vietą.
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Atkakliame mače Lietuvos krepšininkės 14 taškų atotrūkį susikrovė antrame kėlinyje, kurį laimėjo 28:14, o ilsėtis išėjo pirmaudamos 49:35.
Trečiame kėlinyje komandos ir toliau žaidė lygiai, bet prieš lemiamą ketvirtį lietuvės buvo priekyje 66:52.
Sužaidus penkias minutes E.Ženevičiaus kariauna išlaikė atotrūkį 75:58 ir artėjo prie pergalės.
Per paskutiniąsias minutes vokietės skendo toliau – 62:80 ir galiausiai pralaimėjo.
Dabar lietuvės ketvirtfinalyje Klaipėdoje grumsis su Prancūzijos ir Serbijos poros laimėtoja.
Grupės varžybose prancūzės buvo pirmos, nepralaimėjo nė vieno mačo, o serbės liko ketvirtos, pralaimėjusios visas tris akistatas.
Lietuvos merginas į priekį vedė puikų pasirodymą surengusi Danielė Paunksnytė. Gynėja pelnė 28 taškus (6/10 dvit., 5/10 trit.), atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus.
Jai puikiai talkino Sintija Aukštikalnytė, pelniusi 18 taškų, atkovojusi 10 kamuolių ir perėmusi net 6 kamuolius (iš viso 24 naudingumo balai).
Su pasitikėjimu ir gera energija žaidusios Lietuvos krepšininkės pataikė 12 tritaškių iš 25 (48 proc.).
Lietuva: Danielė Paunksnytė 28, Sintija Aukštikalnytė 18, Viltė Peleckytė 14, Rosita Rusovičiūtė 10, Gabija Galvanauskaitė 8, Vakarė Griškutė 5.
Vokietija: Paula Paradzik 9, Lilli Schultze 9, Chanel Ndi 8.
Lietuvos merginų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos merginų (U-20) krepšinio čempionatas

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