N. Pacevičius apie „Rytą“ Čempionų lygoje: „Faktas, kad į mus žiūrės kaip į čempionus“

Iš pirmojo krepšelio traukti vilniečiai šį rudenį stos į kovą prieš Nantero „Nanterre 92“ (Prancūzija), Baku „Sabah“ (Azerbaidžanas) bei Trabzono „Trabzonspor“ (Turkija) krepšininkus.
Naujasis FIBA Čempionų lygos sezonas startuos jau šių metų spalio 6 d. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos, suskirstytos į 8 grupes po 4 ekipas. Šiemet turnyre Lietuva turės net du atstovus – prie „Ryt“ tarptauinėse kovose Čempionų lygoje prisijungs Utenos „Juventus“ krepšininkai, kurie į grupę buvo paskirti iš trečiojo krepšelio.
Po burtų traukimo ceremonijos mintimis apie būsimus varžovus, komandos tikslus bei artėjantį sezoną pasidalijo „Ryto“ vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius.
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– Pernai grupė A „Rytui“ buvo sėkminga. Ar dabar, žiūrint į būsimus varžovus, galima tikėtis tokios pačios sėkmės?
– Sunku vienareikšmiškai atsakyti, nes kiekvienais metais tie burtai ir komandos yra visiškai skirtingi.
Nors praėjęs sezonas šioje grupėje mums buvo sėkmingas, manau, neverta žvalgytis į praėjusių metų istoriją – šiemet viskas prasideda nuo švaraus lapo.
Tiesiog judėsime žingsnis po žingsnio, žiūrėsime rungtynes po rungtynių ir per daug nesikoncentruosime į varžovų pavadinimus.
– Kaip apskritai atrodo pagrindinės konkurentės grupių etape – kaip jos pildosi, kokias sudėtis planuojasi ir kuriose vietose reikia „Rytui“ pasistiebti, kad žengtume toliau?
– Kol kas dar tikrai neteko detaliau gilintis į būsimų varžovų naujus pasirašymus ar sudėčių dėliojimą.
Šiuo metu daugiau galime kalbėti apie jų praėjusio sezono pasirodymus – pavyzdžiui, teko šiek tiek daugiau stebėti „Nanterre“ ekipą, taip pat žinome apie Baku komandos („Sabah“) vyriausiojo trenerio pasikeitimą.
Visgi detalesnę varžovų analizę atidėsime vėlesniam laikui, nes dabar visas mūsų dėmesys ir pagrindinis fokusas yra nukreiptas į savos komandos komplektacijos darbus.
– Ar „Rytas“, kaip čempionų trofėjų ginanti komanda, gali jaustis šios grupės lyderiu?
– Apie tai kalbėti dar tikrai per anksti. Kaip ir minėjau, komandų pavadinimai šiame sezone popieriuje dar nieko negarantuoja.
Faktas, kad varžovai į mus, kaip į čempionus, žiūrės su papildoma motyvacija, tačiau mes patys tikrai negalime jaustis komfortabiliau ar atsipalaidavę vien dėl turimo titulo.
Norint būti grupės lyderiais, tai turime įrodyti kiekvienose rungtynėse, kovodami dėl kiekvieno aikštelės centimetro.
Turime išlikti kuklūs, kantrūs ir savo pranašumą demonstruoti darbais, o ne skambiais statusais prieš sezoną.
– Šiame sezone BCL turnyre žais dvi lietuvių komandos. Kokį impulsą tai duoda Lietuvos krepšiniui ir ką tai sako Europai?
– Labai smagu matyti vis daugiau Lietuvos komandų, rungtyniaujančių europiniuose turnyruose – ir čia kalbu ne vien apie Čempionų lygą.
Akivaizdu, kad dėl to mūsų šalies krepšinio vardas Europoje skambės dar garsiau. Visada norisi palinkėti didžiausios sėkmės visoms Lietuvos komandoms, kurios atstovauja mūsų šaliai tarptautinėje arenoje.
– Galbūt jau atkreipėte dėmesį, kokius varžovus gavo uteniškiai? Kaip vertinate jų būsimą tarptautinį debiutą Čempionų lygoje?
– Taip, stebėjau burtų traukimo ceremoniją ir visas grupes tiesiogiai. Manau, kad Utenos „Juventus“ gavo ganėtinai konkurencingą grupę, tačiau joje tikrai yra varžovų, kurie uteniškiams bus visiškai įkandami.
Labai džiaugiamės, kad dar viena Lietuvos komanda žais šiame turnyre – tai didelis pozityvas mūsų krepšiniui, tad belieka palinkėti jiems kuo geriausios sėkmės.
– Burtus traukė Kay Bruhnke ir Ignas Urbonas. Ar krepšininkai negaus velnių už tai, ką ištraukė? Ar burtų rezultatai galėjo būti palankesni?
– Į šį klausimą galėsime tiksliai atsakyti tik pasibaigus grupės rungtynėms ir apskritai visam sezonui – tada pamatysime, ar šie burtai mums buvo sėkmingi.
O velnių vaikinams už burtus, jei reikės, išrašysime šiek tiek vėliau, o galbūt ir visai neišrašysime
Viskas yra mūsų pačių rankose – belieka pasiruošti ir aikštelėje įrodyti savo vertę.