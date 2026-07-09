„Nuggets“ padėjo tašką: atleido Joną Valančiūną

ESPN skelbia, kad J. Valančiūnas turėtų sulaukti kelių NBA klubų dėmesio.
J. Valančiūnas turėjo vienerių metų 10 mln. JAV dolerių kontraktą su „Nuggets“.
Pagal NBA taisykles per artimiausias 48 valandas NBA komandos negali derėtis su Denveriu dėl naujų ir kitų sąlygų, o jei atsiranda klubas, kuris norės perimti kontraktą, žaidėjas jo atsisakyti negalės.
Jeigu neatsiras naujo klubo, lietuvis iš „Nuggets“ gaus 2 mln. JAV dolerių kompensaciją.
JAV žiniasklaidoje skelbta, kad J. Valančiūno paslaugomis domėjosi „Los Angeles Lakers“ ir „New York Knicks“. Los Andželas jau susirado sau vidurio puolėją, tad realiausias pretendentas į lietuvį – Niujorkas.
Jei J. Valančiūnas nesusirastų ekipos NBA, į jo paslaugas pretenduotų Kauno „Žalgiris“.
14 sezonų NBA sužaidęs Lietuvos krepšinio rinktinė kapitonas praėjusiame sezone rungtyniavo po 13 minučių ir pelnė vidutiniškai po 8,4 taško, atsikovojo po 4,9 kamuolio ir atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo.
Per 1000 rungtynių NBA lygoje sužaidęs J. Valančiūnas yra rekordininkas tarp lietuvių. Per karjerą NBA jis uždirbo 156 mln. JAV dolerių iki mokesčių.
Daugiau kaip 1000 mačų per visą NBA istoriją yra sužaidę vos 164 krepšininkai.
J. Valančiūnas NBA taip pat yra rezultatyviausias tarp visų lygoje žaidusių lietuvių – 12 846 taškų ir daugiausiai atkovojęs kamuolių – 9 052.
Prieš etapą Denveryje jis vilkėjo „Sacramento Kings“, „Washington Wizards“, „New Orleans Pelicans“, „Memphis Grizzlies“ ir „Toronto Raptors“ ekipų marškinėlius.
Būtent „Raptors“ 2011-ųjų naujokų biržoje J. Valančiūną pakvietė penktuoju numeriu.