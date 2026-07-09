Apie atsakomybę kalbėjęs M. Balčiūnas: „Išvados ir sprendimai bus padaryti bendru sutarimu“

„Su treneriais ir rinktinės vadovu Linu Kleiza šią savaitę turėjome labai ilgą, išsamų ir gilų pokalbį apie tai, kas įvyko ir ką galime padaryti ateityje. Atsakingi esame visi, todėl ir esminius sprendimus priimsime bendru sutarimu“, – kalbėjo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas.
Lietuvos rinktinė pirmajame atrankos į etape per 6 rungtynes iškovojo 3 pergales. Lietuviai abukart įveikė britus, su Islandija pasidalino po pergalę ir abu kartus apmaudžiai nusileido Italijai.
Antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuris startuoja jau rugpjūčio pabaigoje, Lietuvos krepšininkai žais naujai sudarytoje šešių komandų J grupėje. Lietuvos varžovėmis bus Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos ekipos.
Susiję straipsniai
Antrajame etape skaičiuojamos pergalės, kurios buvo atsineštos iš pirmojo etapo, o į Pasaulio taurės finalinį etapą pateks 3 geriausios komandos. Tikėtina, kad į pasaulio čempionatą duris lietuviams per likusias 6 rungtynes atvertų dar bent 4 pergalės. Atrankos langai vyks rugpjūčio, lapkričio ir vasario mėnesiais.
„Padėtis komplikavosi. Norint pagerinti situaciją, dabar svarbiausia yra aiškiai išdiskutuoti priežastis, susiplanuoti sprendimus ir juos realizuoti. Tikrai jaučiame atsakomybę. Krepšinis Lietuvoje yra socialinis reiškinys, todėl labai vertiname plačiosios visuomenės įsitraukimą ir suprantame jos emocinę būklę. Taip pat klausomės krepšinio bendruomenės nuomonių. Konstruktyvią kritiką mes tikrai girdime ir vertiname, nes joje tikrai galima išgirsti vertingų minčių“, – pabrėžė M. Balčiūnas.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas taip pat išreiškė padėką savo atostogas aukojantiems rinktinės krepšininkams.
„Labai vertiname visų krepšininkų indėlį ir pastangas. Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis yra ne tik didžiulio potencialo krepšininkai, bet ir nuostabios, plataus akiračio asmenybės. Labai norėčiau padėkoti Mato tėvams, kurie tikrai daug padarė, kad Matas sudalyvautų šiame lange. Taip pat norėčiau išskirti ir Čikagos „Bulls“ atstovų požiūrį. Matą Lietuvoje lydėjo net trys NBA klubo treneriai ir tai buvo nauja patirtis tiek mums, tiek pačiam Matui, – kalbėjo M. Balčiūnas. – Lygiai taip pat norėčiau padėkoti ir Kasparo tėvams, agentui. Tai nebuvo greitas sprendimas. Tai buvo sprendimas, kuriam turėjo įtakos aukščiausių Majamio „Heat“, o vėliau ir Milvokio „Bucks“ klubų vadovų įsitraukimas.“
Sirgaliai dažnai skaičiuoja tik pergales ir pralaimėjimus. M. Balčiūnas atskleidė ir finansinę krepšinio pusę, neslėpdamas, jog asociacijai kiekvieną sezoną tenka kruopščiai skaičiuoti bei planuotis išlaidas bei pajamas, ir kokia finansų dalis yra susijusi su vyrų rinktine.
Daugiau prezidento minčių ir įžvalgų – tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“.
Rimas KurtinaitisMindaugas BalčiūnasLinas Kleiza
Rodyti daugiau žymių