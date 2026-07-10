Šansą parklupdyti favoritę Prancūziją turėjusios lietuvaitės Europos medaliais nesužibės

Jau rungtynių pradžioje Gargždų arenoje akistatos favoritėmis buvusios prancūzės atitrūko 19:2, o lietuvės per pirmąsias 7 minutes buvo pelniusios tik 2 taškus. Po pirmojo kėlinio mūsiškės buvo atsilikusios 12:29.
Antrame ketvirtyje lietuvės atkuto ir sugebėjo sumažinti varžovių atotrūkį iki 16:29, tačiau prancūzės vis tiek išlaikė dviženklę persvarą.
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Ilsėtis Lietuva išėjo atsilikdama 26:42, o sugrįžusi į aikštę ir vėl pramiegojo Prancūzijos spurtą: po keturių minučių trečiame kėlinyje varžovės pirmavo 50:32.
Vis dėlto ketvirtame kėlinyje lietuvėms pasisekė sugrįžti į kovą ir likus 7 min. jos jau atsiliko tik 50:58.
Maža to – likus žaisti 4 min. skirtumas sumenko iki 55:60.
Po Danielės Paunksnytės dviejų taškų varžovių atotrūkis visiškai sumenko – 62:59. Priešpaskutinę minutę lietuves nuo varžovių skyrė 4 taškai – 61:65. Vis dėlto, likus grumtis 40 sek. Ainhoa Risaher pelnė tritaškį ir padidino atotrūkį iki 68:61 bei palaidojo dvikovos intrigą.
Lietuva: Gabija Galvanauskaitė 17, Sintija Aukštikalnytė 17, Danielė Paunksnytė 12, Victorija Matulevičius 5, Viltė Peleckytė 4, Rosita Rusovičiūtė 4, Gustė Dziatkauskaitė 4, Aušrinė Gaubytė 2.
Prancūzija: Ainhoa Risacher 17 (3/3 trit.), Ines Pitarch-Granel 15, Saraha Cisse 12.
Pusfinalyje prancūzės kovos su poros – Ispanija ir Turkija – laimėtoja. Beja, ispanės gina čempionių titulą.
Lietuvos komanda grupės varžybose džiaugėsi tik vienu laimėjimu, tačiau aštuntfinalyje sugebėjo įveikti Vokietiją 83:69.
Tuo tarpu Prancūzija D grupėje laimėjo visas tris dvikovas, o aštuntfinalyje nurungė autsaiderę Serbiją 81:65.