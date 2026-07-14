Iš pradžių buvo pranešama, jog matomi trys kandidatai užimti rinktinės vyr. trenerio pareigas – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila.
Basketnews pirmadienį pranešė, jog D. Adomaitis su D. Songaila jau atsisakė galimybės pakeisti R. Kurtinaitį.
Krepsinis.net tinklalaidėje „MISsMATCH“ pas žurnalistę Gabrielę Miknevičiūtę apsilankęs D. Adomaitis paaiškino, kodėl nepanoro sugrįžti į rinktinę.
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„Galiu pasakyti trumpai. Buvo susisiekę, pagalvojau, viską įvertinau, kokia yra situacija, sprendimas buvo pasakyti „ne“. Viena dalis – krepšinio pusė, bet yra ir asmeninė“, – teigė D. Adomaitis.
D. Adomaitis Lietuvos rinktinės vyr. trenerių dirbo 2016–2019 metais.
Lietuvos krepšinisDainius AdomaitisRimas Kurtinaitis
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