SportasKrepšinis

D. Adomaitis paaiškino, kodėl atsisakė prisijungti prie rinktinės (1)

2026 m. liepos 14 d. 13:19
Lrytas.lt
Asociacijai „Lietuvos krepšinis“ planuojant pakeisti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerį Rimą Kurtinaitį, galimi kandidatai atsisako vietos vyr. trenerio kėdėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Iš pradžių buvo pranešama, jog matomi trys kandidatai užimti rinktinės vyr. trenerio pareigas – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila.
Basketnews pirmadienį pranešė, jog D. Adomaitis su D. Songaila jau atsisakė galimybės pakeisti R. Kurtinaitį.
Krepsinis.net tinklalaidėje „MISsMATCH“ pas žurnalistę Gabrielę Miknevičiūtę apsilankęs D. Adomaitis paaiškino, kodėl nepanoro sugrįžti į rinktinę.
Susiję straipsniai
Po diskusijų - naujausia žinia: pranešė, kada priims sprendimą dėl R. Kurtinaičio

Po diskusijų - naujausia žinia: pranešė, kada priims sprendimą dėl R. Kurtinaičio

J. Valančiūno žinia – nepadės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei

J. Valančiūno žinia – nepadės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei (7)

Lietuvos rinktinėje bręsta permainos: Rimas Kurtinaitis svarsto apie pasitraukimą

Lietuvos rinktinėje bręsta permainos: Rimas Kurtinaitis svarsto apie pasitraukimą (9)

„Galiu pasakyti trumpai. Buvo susisiekę, pagalvojau, viską įvertinau, kokia yra situacija, sprendimas buvo pasakyti „ne“. Viena dalis – krepšinio pusė, bet yra ir asmeninė“, – teigė D. Adomaitis.
D. Adomaitis Lietuvos rinktinės vyr. trenerių dirbo 2016–2019 metais.
Lietuvos krepšinisDainius AdomaitisRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.