P. Jankūnas atskleidė derybų su J. Valančiūnu užkulisius

J. Valančiūnas nuo 2012 metų rungtyniavo stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje – NBA.
Lietuvos rinktinės kapitonas į Europą norėjo sugrįžti jau praėjusiais metais. Tuomet lietuvis buvo šalia prisijungimo prie Atėnų „Panathinaikos“ komandos, tačiau „Denver Nuggets“ ekipa lietuvio neišleido.
Šią vasarą dėl JV parašo vyko nuožmi kova visoje Europoje, tačiau galiausiai triumfavo „Žalgirio“ klubas.
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Komandos prezidentas Paulius Jankūnas neslepia, jog pokalbių buvo labai daug.
„Labai smagu, kad Jonas grįžta į Lietuvą ir prisijungia prie Kauno „Žalgirio“. Nuo pat pirmųjų pokalbių iš jo daug kartų girdėjau kalbas, kad jis nori grįžti į Lietuvą ir žaisti „Žalgirio“ arenoje bei pajausti tą nuostabią atmosferą, skinti pergales.
Pokalbių buvo daug, bet tą norą jaučiau visą laiką. Mes puikiai žinome, kas yra Jonas Valančiūnas – tai vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, patriotas, kuris visada žaidžia su dideliu noru ir atsidavimu komandai”, - kalbėjo P. Jankūnas.
„Žalgirio“ prezidentas taip pat atskleidė, jog komanda ilgą laiką buvo nežinioje, nes Jonas dar turėjo sutartį su „Nuggets“ klubu.
„Derybos buvo ilgos, kadangi Jonas turėjo sutartį su Denverio „Nuggets“ komanda, kurioje buvo data, iki kurios turėjo paaiškėti, ar jis lieka Denveryje, ar bus iškeistas į kitą komandą. Galiausiai viskas taip susidėliojo ir tas laukimas mums pasiteisino, kadangi Jonas yra Kauno „Žalgiryje“, – teigė P. Jankūnas.
Paulius JankūnasKauno ŽalgirisJonas Valančiūnas
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