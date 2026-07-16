Naują karjeros etapą Kaune pradėsiantis J.Valančiūnas „Žalgiris TV“ duotame interviu kalbėjo apie sau ir komandai keliamus tikslus, norą žaisti „Žalgirio“ arenoje bei sugrįžimą į Europos krepšinį.
„Manau, kad nemaža šventė pradėti kažką naujo. Ta mintis pilnai realizavosi, kai padėjome parašus. Padėjome parašus, viskas aišku – dabar mus sieja bendras tikslas, todėl judame į priekį. Padarėme formalumus, o dabar laukia nelengvas darbas visus metus ir, jeigu norime kažką pasiekti, turime įdėti daugiau darbo nei patys galvojame“, – kalbėjo J.Valančiūnas.
Aukštaūgis atskleidė ir su „Žalgiriu“ norimus pasiekti tikslus, o vėliau dalijosi mintimis apie klubo augimą bei norą žaisti Kaune.
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„Yra daug kalbų, kad Europos sirgalių palaikymas bei temperatūra arenoje yra kitokia nei NBA. Aš manau, kad krepšinis visur yra krepšinis, bet tikrai noriu pajausti tą dvasios buvimą ir perteikimą visoje arenoje. Čia turbūt jau tik pirmosiose Eurolygos rungtynėse ta patirtis bus didžiausia“, – pridėjo J.Valančiūnas.
Žalgirietis dalijosi ir noru Kaune iškovoti ne vieną titulą, o vėliau atskleidė derybų proceso su „Žalgiriu“ detales.
„Procesas buvo gan ilgas, turėjome nemažai kalbų, bet Lietuva, „Žalgiris“, krepšinis Lietuvoje tikrai vaidino didelę rolę. Taip pat ir sirgaliai bei tai, ką kuriate čia pastaraisiais metais, tikrai sužavėjo, todėl noriu būti to dalimi. O kaip suprantu, po šiandienos ir esu“, – šypsojosi žalgirietis.
J.Valančiūnas įvertino ir Tomo Masiulio darbą bei praėjusį „Žalgirio“ sezoną, kuriame žaliai balti Eurolygoje užėmė 5-ąją vietą.
„Jis tikrai yra protingas treneris, kuris žiūri, kaip vienaip ar kitaip pakreipti žaidimo struktūrą, kad kuo geriau išnaudotų žaidėjų stipriąsias ir pridengtų silpnąsias puses. Jis siekia bendro komandos rezultato, kad nesimatytų broko ir kad viskas veiktų kaip laikrodis. Žinome, kad treneris ateina iš tikrai gerų mokyklų, kur sėmėsi patirties iš gerų trenerių. Praėjusį sezoną padarė nuostabų darbą – bus labai sunku tuos batus vėl užpildyti, bet susirenkame čia kupini jėgų ir noro kažką įrodyti, todėl kibsime į darbus ir manau, kad galime kilti dar aukščiau“, – motyvacijos nestokojo J.Valančiūnas.
Galiausiai aukštaūgis įvertino Europoje žaidžiamo krepšinio specifiką, kalbėjo apie norą mėgautis krepšiniu bei ateinančio sezono komandos rūbinę, tad kviečiame įsijungti pilną interviu su J.Valančiūnu, kurį jau dabar galite rasti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.