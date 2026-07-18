Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate dar kartą nugalėjo Lenkiją ir žais dėl 9 vietos

Didžiausia Lietuvos rinktinės persvara šiose rungtynėse siekė 21 tašką, o iš viso lietuviai priekyje buvo net 34:03 min. laiko.
Po pirmojo kėlinio lietuviai buvo priekyje tik minimaliu skirtumu (21:20). Antrąjį kėlinį mūsiškiai laimėjo 30:18 ir komandos į rūbines išėjo ilsėtis Lietuvos jaunimo rinktinei pirmaujant 51:38.
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Trečiajame kėlinyje lietuviai buvo susikrovę 15 taškų persvarą, o po 30 min. Lietuva buvo priekyje 72:62. Ketvirtajame kėlinyje D. Songailos auklėtiniai vėl įjungė aukštesnę pavarą ir likus 3 min. pirmavo jau 95:75.
Simboliška, kad 100-ąjį tašką prasidėjus paskutinei rungtynių minutei taikliu tritaškiu pelnė rezultatyviausias mačo žaidėjas Gabrielius Jokubauskas.
Priminsime, kad Lietuva U20 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Latviją, pralaimėjo Serbijai ir įveikė Lenkiją.
Aštuntfinalyje lietuviai pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Rungtynėse dėl 9–16 vietų mūsiškiai įveikė Belgiją ir dar kartą nugalėjo lenkus.
Lietuva: Gabrielius Jokubauskas 21, Kevinas Šacas 18, Majus Bulanovas 11, Dominykas Grunkis 10, Mantas Juzėnas ir Kristupas Grybas po 9, Gantas Križanauskas ir Martynas Kancevičius po 8, Mantas Laurenčikas 4, Jokūbas Rudaitis 2.
Lenkija: Zoranas Miličičius 21, Blažej Czapla ir Iwo Baganč po 9.