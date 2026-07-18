SportasKrepšinis

Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate dar kartą nugalėjo Lenkiją ir žais dėl 9 vietos

2026 m. liepos 18 d. 22:28
Lrytas.lt
Pergalingai Europos čempionate savo pasirodymą pratęsė U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė (iki 20 metų). Dariaus Songailos auklėtiniai Slovėnijoje vykstančiame Senojo žemyno čempionate 100:84 (21:20, 30:18, 21:24, 28:22) nugalėjo Lenkiją ir sekmadienį Europos čempionate kovos dėl 9 vietos.
Daugiau nuotraukų (1)
Didžiausia Lietuvos rinktinės persvara šiose rungtynėse siekė 21 tašką, o iš viso lietuviai priekyje buvo net 34:03 min. laiko.
Po pirmojo kėlinio lietuviai buvo priekyje tik minimaliu skirtumu (21:20). Antrąjį kėlinį mūsiškiai laimėjo 30:18 ir komandos į rūbines išėjo ilsėtis Lietuvos jaunimo rinktinei pirmaujant 51:38.
Susiję straipsniai
Lietuvos 20-mečiai krepšininkai neturėjo vilčių prieš serbus

Lietuvos 20-mečiai krepšininkai neturėjo vilčių prieš serbus

U20 Lietuvos rinktinė prieš turkus užsikūrė per vėlai: Europos medalių ji nepamatys

U20 Lietuvos rinktinė prieš turkus užsikūrė per vėlai: Europos medalių ji nepamatys (1)

Neįtikėtinas M. Juzėno benefisas Europoje: į lenkų krepšį įsūdė 46 taškus ir atsikovojo 12 kamuolių

Neįtikėtinas M. Juzėno benefisas Europoje: į lenkų krepšį įsūdė 46 taškus ir atsikovojo 12 kamuolių

Trečiajame kėlinyje lietuviai buvo susikrovę 15 taškų persvarą, o po 30 min. Lietuva buvo priekyje 72:62. Ketvirtajame kėlinyje D. Songailos auklėtiniai vėl įjungė aukštesnę pavarą ir likus 3 min. pirmavo jau 95:75.
Simboliška, kad 100-ąjį tašką prasidėjus paskutinei rungtynių minutei taikliu tritaškiu pelnė rezultatyviausias mačo žaidėjas Gabrielius Jokubauskas.
Priminsime, kad Lietuva U20 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Latviją, pralaimėjo Serbijai ir įveikė Lenkiją.
Aštuntfinalyje lietuviai pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Rungtynėse dėl 9–16 vietų mūsiškiai įveikė Belgiją ir dar kartą nugalėjo lenkus.
Lietuva: Gabrielius Jokubauskas 21, Kevinas Šacas 18, Majus Bulanovas 11, Dominykas Grunkis 10, Mantas Juzėnas ir Kristupas Grybas po 9, Gantas Križanauskas ir Martynas Kancevičius po 8, Mantas Laurenčikas 4, Jokūbas Rudaitis 2.
Lenkija: Zoranas Miličičius 21, Blažej Czapla ir Iwo Baganč po 9.
Lietuvos vaikinų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos vaikinų (U-20) krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.