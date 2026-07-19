Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionatą užbaigė dar vienu M. Juzėno įspūdingu pasirodymu

Rungtynių pradžia buvo atkakli – komandos kovojo taškas į tašką. Pirmoje mačo dalyje tris kartus keitėsi pirmaujanti komanda, o rezultatas dar tris kartus buvo lygus.
Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 19:18, tačiau po dviejų ketvirčių į priekį buvo išsiveržę Izraelio krepšininkai – 41:39.
Po ilgosios pertraukos Lietuvos rinktinė perėmė iniciatyvą. Trečiąjį kėlinį lietuviai laimėjo 30:18 ir prieš paskutinį ketvirtį turėjo 10 taškų persvarą – 69:59.
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Ketvirtajame kėlinyje Lietuvos jaunimo rinktinė išlaikė pranašumą ir šventė užtikrintą pergalę – 95:79.
Didžiausias Lietuvos pranašumas rungtynėse siekė 21 tašką, o lietuviai pirmaujančios komandos vaidmenyje išbuvo daugiau nei 21 minutę. Didžiausia Izraelio persvara siekė 8 taškus.
Šiose rungtynėse net 20 kamuolių atkovojo, 6 rezultatyvius perdavimus atliko ir 27 naudingumo balus surinko Mantas Juzėnas. Krepšininkas pelnė tik 6 taškus, tačiau demonstavo įspūdingus rezultatus kitose statistikos kategorijose.
20 kamuolių atkovojęs M. Juzėnas užfiksavo septintą geriausią pasirodymą U20 Europos čempionatų istorijoje. Būtent 20 kamuolių U20 Europos čempionato rungtynėse 2000 m. buvo atkovojęs legendinis Ispanijos krepšininkas Pau Gasolis.
Absoliutus rekordas priklauso Lietuvos krepšininkui Domantui Saboniui (28 atk. kamuoliai, 2015 m.)
Per 7 Europos čempionato rungtynes D. Songailos auklėtiniai iškovojo 5 pergales.
U20 Lietuvos rinktinė grupių etape nugalėjo Latviją ir Lenkiją, nusileido Serbijai, aštuntfinalyje pripažino Turkijos pranašumą, o kovoje dėl 9–16 vietų įveikė Belgiją, dar kartą nugalėjo lenkus ir čempionatą baigė pergale prieš minėtą Izraelį.
Lietuva: Gabrielius Jokubauskas 31, Dominykas Grunkis 18, Jokūbas Rudaitis ir Majus Bulanovas po 13, Mantas Juzėnas ir Kevinas Šacas po 6, Martynas Kancevičius 5, Mantas Laurenčikas 2, Kristupas Grybas 1.
Izraelis: Orenas Saharas ir Yonatanas Kelleris po 16, Rany Belaga 12, Avivas Henkinas 11, Tamiras Goldas 8.