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Po 12 metų į „Lietkabelį“ sugrįžta Žygimantas Šimonis

2026 m. liepos 19 d. 21:47
Lrytas.lt
Panevėžio „Lietkabelį“ papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026–2027 metų sezono pabaigos.
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31-erių iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei „S. Dariaus ir S. Girėno“ taurės čempionu.
NKL čempionate Ž. Šimonis aikštelėje praleisdavo po beveik 28 min. ir fiksavo 7,9 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo vidurkius.
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Taurės rungtynėse atakuojančio gynėjo bei lengvojo krašto puolėjo pozicijose galintis žaisti krepšininkas rinko po 9,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10 naudingumo balo.
Didžiąją karjeros dalį Ž. Šimonis praleido antroje Lietuvos krepšinio lygoje. Jis atstovavo Palangos, Joniškio ir Marijampolės ekipoms. Taip pat 194 cm ūgio žaidėjas yra rungtyniavęs Vokietijoje ir Italijoje.
Panevėžietis jau yra atstovavęs ir „Lietkabeliui“. Aukštaitijos sostinės komandoje Ž. Šimonis žaidė du sezonus ir nuo 2012 iki 2014 metų iš viso į aikštelę išbėgo 24 rungtynėse.
Panevėžio Lietkabelis

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