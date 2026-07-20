Į „Lietkabelį“ po pertraukos grįžta dar vienas krepšininkas

Pastaruosius du sezonus M. Valinskas rungtyniavo Šiauliuose. Praėjusiame LKL sezone gynėjas vidutiniškai rinko po 7 taškus, atkovojo po 1,6 kamuolio, atliko po beveik 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 7,4 naudingumo balo vidurkį.
Prieš tai 187 cm ūgio krepšininkas rungtyniavo Utenoje, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Profesionalo karjerą jis pradėjo būtent „Lietkabelyje“, kai 2018 metais persikėlė iš Kauno „Žalgirio“ dublerių ekipos.
Sėkmingiausią karjeros sezoną M. Valinskas sužaidė 2022–2023 m. Atstovaudamas Kėdainių „Nevėžiui“, gynėjas fiksavo 12,5 taško, 2,3 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
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Marius Valinskas tapo devintuoju „Lietkabelio“ naujoku šią vasarą. Prieš tai klubas paskelbė apie Ž. Šimonio, G. Nemeikšos, D. Baslyko, A. Schumacherio, K. Kennedy, I. Fevriero bei V. ir M. Iličių prisijungimą prie komandos. Taip pat buvo pratęstos sutartys su N. Radžiumi bei G. Maldūnu.
Marius ValinskasPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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