Po fiasko Italijoje – Lietuvos rinktinės kritimas FIBA reitinge

Aukščiausiose pozicijose pokyčių nėra: pirmoje vietoje ir toliau rikiuojasi JAV, antra – Vokietija, trečia – Serbija, ketvirta – Prancūzija, penkta – Kanada. Jeigu pirmajame penketuke pokyčių nėra, tai jie prasideda iškart už šios ribos.
Į šeštą vietą iš septintosios pakilo Ispanija, užnugaryje palikdama iki tol šioje pozicijoje buvusią Australiją. Iki tol 9 vietoje buvusi Lietuva smuko į 10 poziciją – mūsiškius aplenkė brazilai, kurie taip aukštai FIBA reitinge nebuvo nuo 2016-ųjų.
Tarp 20 geriausiųjų komandų viena viena pakilo ir kaimynai latviai: jie su 759,4 įskaitinio taško pakilo iš 13-osios pozicijos į 12-ąją, aplenkdami du pralaimėjimus atrankos „lange“ prieš Portugaliją ir Rumuniją patyrusią Graikiją.
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Lietuvius nugalėję italai yra 15-i. Mūsiškių atrankos grupėje buvę britai – 46-i, islandai – 44-i. Būsimieji mūsų šalies rinktinės varžovai serbai yra treti, turkai – vienuolikti, bosniai – 33-i.
Praėjusią savaitę Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sprendimą dėl rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio ateities žadėjo pateikti per 10 dienų, t.y. iki liepos 24-osios.
FIBA vyrų rinktinių reitingas:
- JAV
- Vokietija
- Serbija
- Prancūzija
- Kanada
- Ispanija
- Australija
- Argentina
- Brazilija
- Lietuva
- Turkija
- Latvija
- Graikija
- Slovėnija
- Italija
- Puerto Rikas
- Suomija
- Juodkalnija
- Lenkija
- Sakartvelas.