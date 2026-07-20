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Po fiasko Italijoje – Lietuvos rinktinės kritimas FIBA reitinge

2026 m. liepos 20 d. 16:59
Lrytas.lt
Kol Lietuvoje netyla kalbos apie tai, ką reikėtų daryti, kad vyrų krepšinio rinktinė ir vėl pradėtų skinti pergales, FIBA paskelbė naująjį nacionalinių komandų reitingą.
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Aukščiausiose pozicijose pokyčių nėra: pirmoje vietoje ir toliau rikiuojasi JAV, antra – Vokietija, trečia – Serbija, ketvirta – Prancūzija, penkta – Kanada. Jeigu pirmajame penketuke pokyčių nėra, tai jie prasideda iškart už šios ribos.
Į šeštą vietą iš septintosios pakilo Ispanija, užnugaryje palikdama iki tol šioje pozicijoje buvusią Australiją. Iki tol 9 vietoje buvusi Lietuva smuko į 10 poziciją – mūsiškius aplenkė brazilai, kurie taip aukštai FIBA reitinge nebuvo nuo 2016-ųjų.
Tarp 20 geriausiųjų komandų viena viena pakilo ir kaimynai latviai: jie su 759,4 įskaitinio taško pakilo iš 13-osios pozicijos į 12-ąją, aplenkdami du pralaimėjimus atrankos „lange“ prieš Portugaliją ir Rumuniją patyrusią Graikiją.
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Lietuvius nugalėję italai yra 15-i. Mūsiškių atrankos grupėje buvę britai – 46-i, islandai – 44-i. Būsimieji mūsų šalies rinktinės varžovai serbai yra treti, turkai – vienuolikti, bosniai – 33-i.
Praėjusią savaitę Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sprendimą dėl rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio ateities žadėjo pateikti per 10 dienų, t.y. iki liepos 24-osios.
FIBA vyrų rinktinių reitingas:
  1. JAV
  2. Vokietija
  3. Serbija
  4. Prancūzija
  5. Kanada
  6. Ispanija
  7. Australija
  8. Argentina
  9. Brazilija
  10. Lietuva
  11. Turkija
  12. Latvija
  13. Graikija
  14. Slovėnija
  15. Italija
  16. Puerto Rikas
  17. Suomija
  18. Juodkalnija
  19. Lenkija
  20. Sakartvelas.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėFIBA

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