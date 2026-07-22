M. Buzelis broliams Ballams prisipažino: Lietuvos rinktinė yra geriausias dalykas pasaulyje

„Atvirai kalbant, tai yra geriausias dalykas pasaulyje – atstovauti tai vietai, iš kurios kilusi mano šeima. Mano mama žaidė, mano tėtis žaidė.
Prisitaikyti, žinoma, reikėjo prie kito žaidimo, bet visada rasiu, ko galiu išmokti ir kur patobulėti“, – kalbėjo M. Buzelis.
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Krepšininkas pripažino, kad žaidimas Europoje jam tapo rimtu iššūkiu.
„Ten viskas paremta spaudimu gynyboje. Visi spaudžia visus per visą aikštelę. Dėl to turėjau išmokti priimti sprendimus dar prieš gaunant kamuolį. Tas lėmė, jog privalėjau pagreitinti savo žaidimą“, – aikšino M. Buzelis.
Kalbėdamas apie krepšininkus, su kuriais norėtų kartu padirbėti vasarą, M. Buzelis pirmiausia išskyrė Deni Avdiją.
„Jaučiu, kad išmetu per daug tritaškių. Man reikėtų dažniau veržtis tiesiog prie krepšio, todėl noriu išmokti, kaip daro Deni.
Jis nuleidžia petį, jį pastato į priekį ir atakuoja. Deni dabar yra pirmas mano sąraše, su kuriuo norėčiau pasitreniruoti“, – sakė M. Buzelis.
„Bulls“ ekipai atstovaujantis M. Buzelis per dvejas oficialias rungtynes su Lietuvos rinktinės marškinėliais vidutiniškai žaidė po 18 minučių, per kurias metė po 9 taškus, atsikovojo 3,5 kamuolio, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir rinko 7 naudingumo balus.