Europos čempionate rungtyniausiančioje 18-mečių krepšinio rinktinėje – legendos sūnus

Gintaro Kadžiulio auklėtiniai čempionatą pradės šeštadienio vakarą. Mūsiškiai nuo 19:00 val. Trentino regione susitiks su Slovėnijos krepšininkais.
Sekmadienį nuo 21:30 val. Lietuvos jaunių rinktinė stos į kovą su Bulgarijos krepšininkais, o C grupės etapą užbaigs pirmadienį su Vokietijos rinktine. Šių rungtynių pradžia – 19:00 val.
„Pasiruošimą vertinu teigiamai. Turnyras Ispanijoje parodė mūsų silpnąsias vietas. Stengėmės per likusį laiką jas ištaisyti. Baltijos taurėje jautėsi, kad pasistūmėjome į priekį. Tikiuosi, kad su kiekvienomis rungtynėmis dar geriau jausimės komandiniuose veiksmuose.
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Norėtųsi matyti „alkanus“ vaikinukus, kovojančius dėl kiekvieno kamuolio ir centimetro aikštėje. Čempionatas parodys, ar mums pavyko tapti tikra komanda“, – kalbėdamas apie pasiruošimą Europos čempionatui ir komandos viduje vyraujančią atmosferą teigė vyr. treneris G. Kadžiulis.
Praėjusį savaitgalį U18 Lietuvos rinktinė triumfavo Baltijos taurėje, kurioje dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lenkijos krepšininkai.
G. Kadžiulio auklėtiniai pasiruošimo metu dalyvavo prestižiniame turnyre Ispanijoje, kur susitiko su Serbijos, Latvijos ir Ispanijos rinktinėmis.
Į Europos čempionato atkrintamąsias pateks visos 16 Senojo žemynų rinktinių.
A grupė: Izraelis, Austrija, Prancūzija, Graikija.
B grupė: Turkija, Slovakija, Serbija, Danija.
C grupė: Lietuva, Vokietija, Bulgarija, Slovėnija.
D grupė: Italija, Estija, Ispanija, Latvija.
Pirmąsias 5 vietas užėmusios komandos pateks į 2027 m. U19 FIBA Pasaulio taurę.
U18 Lietuvos rinktinės treneriai ir personalas: Gintaras Kadžiulis, Žygimantas Janavičius, Aistis Pilauskas, Martynas Liuima, Paulius Steponavičius, Dominykas Bručas, Lukas Pupeikis.
Lietuvos rinktinės sudėtis U18 Europos čempionate:
- Emilis Prekevičius (V. Knašiaus KM, Tenerifės „La Laguna“ akademija);
- Kornelijus Snitka (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-2“);
- Galius Černeckis (Vilniaus KM, Kauno „Žalgiris-3“);
- Jonas Trivokas (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-MRU“);
- Emilis Žibūda (Leitono krikščioniškoji mokykla, Londono „Lions“);
- Dovydas Jakštonis (Kauno KA „Žalgiris“, Kauno „Žalgiris-3“);
- Aironas Žymantas (V. Knašiaus KM, Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“);
- Tauris Aliukonis (Tornado KM, Jonavos „Hipocredit“);
- Ignas Štombergas (Kauno KA „Žalgiris“, Kauno „Žalgiris-2“);
- Gabrielius Krivas (Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“);
- Benas Biržinis (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“);
- Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-MRU“).