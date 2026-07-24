A. Gudaitis apsisprendė: aišku, kur kitą sezoną rungtyniaus aukštaūgis

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalistas Donatas Urbonas skelbia, kad „Rytas“ artėja prie susitarimo su 33-ejų 211 cm ūgio vidurio puolėju dėl naujo kontrakto.
Pagal dabartinę sutartį A. Gudaitis dar turėjo iki 2027-ųjų galiojančią sutartį su Vilniaus komanda, bet vasarą jis turėjo galimybę palikti sostinę.
Pridedama, kad aukštaūgis buvo sulaukęs nemenko užsienio komandų dėmesio, bet A. Gudaitis priėmė sprendimą pasirašyti naują sutartį su „Rytu“, kuri galios iki 2028-ųjų.
Praėjusiame FIBA Čempionų lygos sezone A. Gudaitis vidutiniškai per dvikovą fiksuodavo po 9,9 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 1,6 blokuoto metimo statistiką.
LKL jis vidutiniškai per mačą įmesdavo po 12,5 taško ir atkovodavo po 7,3 kamuolio.
Artūras GudaitisVilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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