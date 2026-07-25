Mirė treneris Ramūnas Mockus – jam buvo vos 52-eji

Apie tai šeštadienį pranešė „Akmenės krašto“ sporto centras
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad šiandien mus paliko sporto entuziastas, treneris, draugas Ramūnas Mockus.
Netekome nuoširdaus, atsidavusio ir visų gerbiamo žmogaus, kuris savo darbu, šiluma ir atsidavimu paliko ryškų pėdsaką mūsų komandoje ir kiekvieno jį pažinojusio žmogaus širdyje.
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Nuoširdžią užuojautą reiškiame Ramūno šeimai, artimiesiems, draugams ir visiems, kuriems teko garbė jį pažinti.
Ramūnai, ačiū už viską. Tavo atminimas visada išliks mūsų širdyse.
Ilsėkis ramybėje“, – buvo rašoma sporto centro pranešime.