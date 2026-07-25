Po pranešimų apie galimą S. Francisco išvykimą iš ASVEL – naujausia žinia

Būtent galimos investicijos leido ASVEL ekipai iš Kauno „Žalgirio“ persivilioti Sylvainą Francisco, kuris per dvejus metus turi gauti apie 7 mln. eurų,
Tačiau vėliau ėmė aiškėti, kad Prancūzijos ekipa, vadovaujama Tony Parkerio, gali turėti tenkintis kur kas mažesniu biudžetu.
Vos tik pasklido žinia, kad klubas galimai neturės tų milijonų, perviliojimo darbus pradėjo kiti Eurolygos klubai.
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Vienu iš tokių klubu, kaip pranešė „L'Equipe“, buvo tapęs Atėnų „Panathinaikos“. Graikijos ekipa teikė siūlymus S. Francisco dar birželio pradžioje, tačiau pastarasis nutarė žaisti gimtinėje.
Ir nors „Panathinaikos“ buvo užmetusi tinklus ant S. Francisco, Graikijos naujienų portalas SDNA.gr skelbia, kad prancūzų gynėjas vis tiek liks ASVEL gretose.
Portalo šaltiniai prideda, kad ASVEL pavyko išspręsti kilusias problemas, todėl „Panathinaikos“ komandai teks ieškoti plano „B“.
Pridedama, kad „Panathinaikos“ gynėjo pozicijoje rungtyniaujančio žaidėjo žada ieškoti NBA bei NBA G lygų padangėse.