„Golden State Warriors“ pasiliko ištikimą veteraną

D. Greenas šiame klube žaidžia nuo 2012 metų. Jis keturis kartus tapo NBA čempionu.
Praėjusį sezoną D. Greenas per 28 minutes vidutiniškai pelnė po 8,4 taško, atsikovojo po 5,5 kamuolio ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
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D. Greenas gegužę laidoje „Inside the NBA“ sakė neįsivaizduojantis savęs su kitos ekipos uniforma.
Be NBA žiedų krepšininko karjeros kraityje yra devyni „Geriausio gynybos žaidėjo“ rinkimai, du „Visų NBA geriausių žaidėjų“ rinkimai ir keturios „Visų žvaigždžių“ rungtynės.