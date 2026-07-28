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„Golden State Warriors“ pasiliko ištikimą veteraną

2026 m. liepos 28 d. 21:58
Lrytas.lt
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Visą karjerą San Fransisko „Golden State Warriors“ gretose žaidžiantis Draymondas Greenas ekipoje lieka ir toliau. 36 metų 198 cm ūgio puolėjas pasirašė metų ir 27,7 mln. JAV dolerių vertės kontraktą, teigia ESPN.
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D. Greenas šiame klube žaidžia nuo 2012 metų. Jis keturis kartus tapo NBA čempionu.
Praėjusį sezoną D. Greenas per 28 minutes vidutiniškai pelnė po 8,4 taško, atsikovojo po 5,5 kamuolio ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
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D. Greenas gegužę laidoje „Inside the NBA“ sakė neįsivaizduojantis savęs su kitos ekipos uniforma.
Be NBA žiedų krepšininko karjeros kraityje yra devyni „Geriausio gynybos žaidėjo“ rinkimai, du „Visų NBA geriausių žaidėjų“ rinkimai ir keturios „Visų žvaigždžių“ rungtynės.
Golden State WarriorsDraymondas GreenasNBA

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