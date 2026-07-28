Krepšinio rinktinę žadėjęs perimti rusų treneris užsimušė naktį su vandens motociklu

Tragedija su krepšinio specialistu įvyko Vladivostoke, netoli Burny kyšulio Naberežnajos gatvėje. Jo vairuojamas vandens motociklas naktį rėžėsi į kranto užtvanką ir nusileido ant krantinės uolų.
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Vyro patirti sužalojimai buvo mirtini – E. Sandleris mirė įvykio vietoje dar prieš atvykstant greitajai pagalbai. Mirtį oficialiai patvirtino Primorskio sporto draugijos „Dinamo“ spaudos tarnyba.
Sachaline krepšinį kėlęs specialistas grįžęs namo perėmė Primorskio krepšinio klubo „Dinamo“ vairą. Prieš tragišką mirtį jam buvo patikėta vadovauti komandai VTB lygoje. Ekipa turėjo debiutuoti turnyre, o jos biudžetas bus 400 mln. rublių (apie 4 mln. eurų).
Dar vasaros pradžioje duodamas interviu E. Sandleris apmąstė savo ateitį ir atsakė, kur save mato po penkerių metų.
Paklausus, kur jis save ir „Dinamo“ ekipą mato po penkerių metų, specialistas nedvejojo: „Po penkerių metų save matau kaip Rusijos rinktinės trenerį. Kur bus Vladivostoko „Dinamo“? Pamatysime.
Perklausus, ar tai reiškia, kad po penkerių metų jis jau nebus „Dinamo“ vedliu, E. Sandleris patikslino: „To negalima sakyti. Gyvenime dirbau su skirtingomis komandomis. Juk gali iškilti įvairių situacijų gyvenime. Esu labai ištikimas žmogus – tai įrodžiau bet kurioje sistemoje, kurioje dirbau.
Tačiau sistemos gali keistis - ir tai mačiau daug kartų savo gyvenime. Tai reiškia, kad galiu vadovauti bet kuriam klubui.
Ir netrukus tapsiu treneriu, galinčiu vadovauti bet kuriam superklubui. Bet kokiu atveju, po penkerių metų būsiu Rusijos nacionalinės komandos treneriu“.