Antrajame atrankos etape lietuviai (3 pergalės ir 3 pralaimėjimai) žais J grupėje drauge su Turkijos (6 pergalės), Italijos (5 ir 1), Serbijos (4 ir 2), Islandijos (3 ir 3) bei Bosnijos ir Hercegovinos (2 ir 4) komandomis.
„Darbų daug, taisytinų dalykų – taip pat. Tai puikiai suprantame. Dabar svarbiausia visiems suremti pečius ir maksimaliai gerai atlikti tai, kas priklauso nuo mūsų“, – teigė Lietuvos rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis.
Jo žodžiais, pokalbiai su rinktinės kandidatais ir jų atstovais vyksta kasdien. Be kitų krepšininkų apie savo ketinimus atvykti į Birštoną jau patvirtino rezultatyviausias pirmojo etapo rinktinės žaidėjas Ąžuolas Tubelis (vid. po 18,3 taško). Į nacionalinę komandą sugrįžta ir puolėjas Arnas Butkevičius, kalbamasi dar su keliais Kauno „Žalgirio“ klubo krepšininkais. Rinktinei padės ir Gytis Radzevičius.
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Pirmadienį teigiamą atsakymą R. Kurtinaitis išgirdo iš Kasparo Jakučionio. Su šiuo įžaidėju vairininkas buvo susitikęs Vilniuje vykstančioje jo vardo krepšinio stovykloje. Tiesa, K. Jakučionio situacija dar priklauso nuo jo naujojo klubo „Milwaukee Bucks“ pozicijos. Šiais klausimais yra kontaktuojama su NBA klubu. Iš NBA laukiama ir trenerių štabo papildymo.
Artimiausias oficialias atrankos rungtynes rinktinė žais rugpjūčio 28 d. Stambule su Turkijos ekipa bei rugpjūčio 31 d. Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
Kurtinaičio žodžiais, tiek artimiausių rungtynių svarba, tiek kitų rinktinių pavyzdys rodo, jog būtina sutelkti maksimalias įmanomas pajėgas.
„Stebime kaip komplektuojasi kitos rinktinės. Nežiūrint rezultatų jos pasitelks savo lyderius, NBA žvaigždes. Serbijos komandai šiame etape padės Nikola Jokičius. Turkijos rinktinė, nepaisant puikios turnyrinės situacijos, taip pat žada turėti stipriausią sudėtį.
Kitose grupėse tą patį daro ispanai. Graikams, turintiems tokį pat rezultatą kaip ir mūsų (3 pergalės ir 3 pralaimėjimai), talkins Giannis Antetokounmpo. Jų lyderiai supranta atstovavimo rinktinei svarbą. Todėl ir mes turime surinkti tvirtą branduolį“, – sakė R. Kurtinaitis.
Ąžuolas TubelisKasparas JakučionisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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