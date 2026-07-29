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Graikijos žiniasklaida triumfuoja: S. Francisco vėl keičia klubą (1)

2026 m. liepos 29 d. 23:02
Lrytas.lt
Panašu, jog Sylvainas Francisco Vilerbano ASVEL marškinėlių taip ir neapsivilks. Prancūzas turėtų greitu metu papildyti Atėnų „Panathinaikos“ klubą.
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Praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ įspūdingai žaidęs S. Francisco šį tarpsezonį sudarė sutartį su ASVEL klubu.
Visgi Eurohoops praneša, kad „Panathinaikos“ ASVEL klubui sumokės 450 tūkst. eurų išpirką Vilerbano komandai ir prancūzas taip ir neapsivilks savo šalies klubo marškinėlių.
Prancūzijos klubas kiek anksčiau buvo pareiškęs, kad nori išlaikyti naująjį žaidėją kaip savo naujojo projekto lyderį, tačiau lemiamu veiksniu tapo komandos finansinė padėtis.
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Pasak Eurohoops S. Francisco uždirbs po 3,5 mln. eurų per sezoną.
Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 6,5 rezultatyvaus perdavimo.
Sylvainas FranciscoAtėnų PanathinaikosVilerbano ASVEL
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