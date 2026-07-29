Lietuvos 18-mečiai nepateko į Europos stipriausiųjų aštuntuką

Mūsiškių negelbėjo įspūdingas Igno Štombergo pasirodymas. Aukštaūgis pelnė 21 tašką (8/12 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.
Emilis Prekevičius pridėjo 11 taškų (1/4 dvit., 3/4 trit.), 2 sugriebtus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus ir 14 naudingumo balų.
Italijos rinktinėje rezultatyviausiai pasirodė Papa Cheickhas Niangas. Įžaidėjas surinko 19 taškų (8/12 dvit., 0/4 trit., 3/8 baud.), 3 rezultatyvius perdavimus ir 11 naudingumo balų.
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Lietuviai tęs kovą dėl 9–16 vietų. Kitame mače mūsiškių lauks Turkijos arba Austrijos išbandymas.