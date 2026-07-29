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Lietuvos 18-mečiai nepateko į Europos stipriausiųjų aštuntuką

2026 m. liepos 29 d. 21:39
Lrytas.lt
Lietuvos 18-mečių krepšinio rinktinė trečiadienį Europos čempionato aštuntfinalyje 71:83 (20:30, 20:17, 16:15, 15:21) neprilygo Italijos bendraamžiams.
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Mūsiškių negelbėjo įspūdingas Igno Štombergo pasirodymas. Aukštaūgis pelnė 21 tašką (8/12 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.
Emilis Prekevičius pridėjo 11 taškų (1/4 dvit., 3/4 trit.), 2 sugriebtus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus ir 14 naudingumo balų.
Italijos rinktinėje rezultatyviausiai pasirodė Papa Cheickhas Niangas. Įžaidėjas surinko 19 taškų (8/12 dvit., 0/4 trit., 3/8 baud.), 3 rezultatyvius perdavimus ir 11 naudingumo balų.
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