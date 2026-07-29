Panevėžio „Lietkabelis“ vilioja ilgametį Eurolygos žaidėją

„Meridian Sport“ žurnalisto Nikola Miloradovičiaus duomenimis, „Lietkabelis“ šiuo metu derasi su keturis sezonus Eurolygoje žaidusiu gynėju Ognjenu Jaramazu.
Geriausiai 30-metis 193 cm ūgio serbas yra žinomas dėl savo žaidimo Belgrado „Partizan“ komandoje, kurią yra treniravęs ir Panevėžio komandos strategas Nenadas Čanakas. Taip pat O. Jaramas rungtyniavo Miuncheno „Bayern“ ir Vitorijos „Baskonia“ komandose, o pastarąjį sezoną žaidė Europos taurėje besigrūmusioje Ljubljanos „Cedevita Olimpija“ ekipoje.
Per savo karjerą Eurolygoje O. Jaramazas vidutiniškai rinko po 4,9 taško ir 3,8 naudingumo balo.
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