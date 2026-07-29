Paskelbta U18 Lietuvos merginų krepšinio rinktinės sudėtis

Norint pasiekti šį tikslą, lietuvės Europos čempionate turi iškovoti bent trečiąją vietą. Būtent trys šalys iškovos kelialapį į kitų metų elitinį U18 Europos čempionatą.
Praėjusią vasarą U16 Lietuvos rinktinei vadovavęs E. Justa šį tikslą įgyvendino su kaupu – jo treniruojama komanda triumfavo B divizione.
Ar Lietuvos krepšinio gerbėjai panašios sėkmės gali tikėtis ir šią vasarą U18 Europos čempionate?
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„Važiuojame užimti prizinę vietą ir ateinančioms kartoms iškovoti vietą A divizione. Kaip bus, niekas nežino, bet mes norime užsiauginti sėkmę. Tikiu krepšininkėmis, trenerių personalu ir visa komanda. Faktas, kad čempionato metu gali būti visko. Reikia greitai reaguoti įvairias situacijas, priimti sprendimus ir palaikyti vienas kitą“, – kalbėjo vyr. treneris Edvinas Justa.
Lietuvės čempionatą pradės penktadienį, kai nuo 13:30 val. susitiks su Airijos rinktine.
Šeštadienį nuo 13:30 val. mūsiškės kovos su Estija, o sekmadienį nuo 21:00 val. susitiks su Liuksemburgo rinktine. Antradienį grupės etapą E. Justos auklėtinės užbaigs maču su Austrija. Šio mačo pradžia – 16:00 val.
Į kitą etapą pateks tik dvi geriausios grupės komandos.
Lietuvos rinktinės treneriai ir personalas:
Edvinas Justa (Vilniaus KM), Jolanta Martinonienė (Šiaulių KA „Saulė”), Lukas Danilevičius (Vilniaus KM), Ernestas Barkus („Jusis Training“), Evelina Beržinskaitė (Kauno r. „Omega-Tauras“/Bambino SPA), Martyna Kravčenkaitė (Kauno klinikų Sporto medicinos klinika), Saulius Kuzminskas.
U18 Lietuvos merginų krepšinio rinktinės sudėtis:
- Eva Kavaliauskaitė (V. Knašiaus KM, Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“)
- Marija Šiškinaitė (Panevėžio SC, Panevėžio „Naftėnas-R.Sargūno SG-SC“)
- Barbora Prišmontaitė (Vilniaus KM, Vilniaus „Kibirkštis-VKM-MRU“)
- Ugnė Viščinytė (Vilniaus KM, Vilniaus „Kibirkštis-VKM-MRU“)
- Ema Čeilutkaitė (Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“)
- Emilija Vaitkutė (V. Knašiaus KM, Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas)
- Aida Butvilaitė (Panevėžio SC, Panevėžio „MKK Panevėžys“)
- Gabija Galvanauskaitė (Panevėžio SC, Vilniaus „Kibirkštis“)
- Aušrinė Gaubytė („BS Riga“)
- Vakarė Griškutė (Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“, Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“)
- Monika Dokšaitė (V. Knašiaus KM, Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“)
- Gėla Kačinskaitė (Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“, Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“)