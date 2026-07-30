„Vasara su oranžiniu kamuoliu“ subūrė Kauno rajono bendruomenę: sportas tapo daugiau nei treniruotėmis

Projektas buvo viena svarbiausių 2026-ųjų Lietuvos krepšinio sostinės programos iniciatyvų.
Šiais metais Kauno rajonas pelnė Lietuvos krepšinio sostinės vardą, o visus metus vykstanti programa siekia parodyti, kad krepšinis – tai ne tik profesionalus sportas ar aukšti rezultatai. Tai ir bendruomeniškumo, aktyvaus laisvalaikio bei vaikų ir jaunimo ugdymo priemonė.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pabrėžia, kad Lietuvos krepšinio sostinės metai savivaldybei pirmiausia yra galimybė dar labiau sustiprinti vaikų ir jaunimo ugdymą.
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„Mums labai svarbu, kad krepšinis Kauno rajone nebūtų suprantamas tik kaip varžybos ar pergalės. Tai ir vertybinio ugdymo erdvė, kurioje vaikai mokosi atsakomybės, komandinio darbo, pagarbos, atkaklumo. Sportas padeda auginti stiprias asmenybes, o stiprios asmenybės kuria stiprias bendruomenes. Todėl Lietuvos krepšinio sostinės vardą matome kaip progą dar plačiau atverti šias galimybes mūsų vaikams ir jaunimui“, – sako V. Makūnas.
Nuo birželio 15-osios iki liepos 24-osios aktyvios sporto savaitės vyko 16-oje Kauno rajono ugdymo įstaigų: Ugnės Karvelis gimnazijoje, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Garliavos Juozo Lukšos, Neveronių, Piliuonos, Raudondvario, Vandžiogalos ir Vilkijos gimnazijose, Garliavos Jonučių progimnazijoje, Ringaudų pradinėje mokykloje bei Ežerėlio, Kulautuvos, Šlienavos ir Zapyškio pagrindinėse mokyklose.
Įgyvendinant projektą Kauno rajono savivaldybė bendradarbiavo su asociacija „Lietuvos krepšinis“. Ryškiu partnerystės akcentu tapo asociacijos trenerio Gintauto Kybarto treniruotės.
Visų projekte dalyvavusių mokyklų vaikai turėjo galimybę sportuoti kartu su profesionaliu treneriu, mokytis pagrindinių krepšinio elementų, išbandyti įvairias užduotis ir suprasti, kad svarbiausia sporte – ne tik rezultatas, bet ir judėjimo džiaugsmas.
Stovyklų programa neapsiribojo vien treniruotėmis. Vaikai dalyvavo edukacinėse veiklose, žiūrėjo filmus apie Lietuvos krepšinio istoriją, vyko į ekskursijas, organizavo turnyrus, susitiko su profesionaliais treneriais, krepšininkais ir Lietuvos kariuomenės atstovais. Per sportines veiklas vaikai lavino kamuolio varymo, perdavimo ir metimo techniką, stiprino ištvermę, atliko individualias ir komandines užduotis, mokėsi bendradarbiauti, greitai priimti sprendimus ir pasitikėti vieni kitais.
„Buvo labai smagu matyti tiek daug vaikų, kurie pasirinko dalyvauti stovyklose. Nors vasarą daugelis šeimų išvyksta atostogauti, vaikų tikrai netrūko. Džiugino jų noras judėti, mokytis ir išbandyti ką nors. Kai kurie pirmą kartą paėmė į rankas krepšinio kamuolį, tačiau labai stengėsi ir visą laiką lydėjo geros emocijos“, – pasakojo G. Kybartas.
Stovyklų programą papildė edukacinės veiklos, pažintys su Lietuvos krepšinio istorija, ekskursijos, turnyrai bei susitikimai su treneriais, krepšininkais ir kitais svečiais.
Kiekviena mokykla stovyklas papildė skirtingais akcentais. Ežerėlio pagrindinėje mokykloje vaikai dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose bei susitiko su Lietuvos kariuomenės specialistais. Garliavos Jonučių progimnazijoje vyko sirgalių skanduočių kūrimo dirbtuvės ir diskusijos apie sveiką mitybą, o Vandžiogalos gimnazijoje moksleiviai lavino strateginį mąstymą, susipažindami su strateginių žaidimų principais.
Stovyklautojai taip pat susitiko su žinomais sporto pasaulio atstovais, treneriais ir kitais svečiais.
Vilkijos gimnazijoje treniruotę vedė Panevėžio „Lietkabelio“ kapitonas, penkiskart Lietuvos krepšinio lygos čempionas Vytenis Lipkevičius, o Garliavos Jonučių progimnazijoje lankėsi Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, „Raudondvaris Hoptrans“ 3x3 komandos krepšininkai Aurelijus Pukelis ir Marijus Užupis bei lengvosios atletikos treneris Romutis Ančlauskas.
V. Lipkevičiaus teigimu, stovyklos padeda vaikams vasarą leisti aktyviai ir prasmingai.
„Tokie projektai yra labai reikalingi – čia matau vien pliusus. Vasara yra laikas, skirtas tobulėti ir išmokti kažko naujo. Tėvams dažnai kyla klausimas, kaip prasmingai užimti vaikus, kad jie mažiau laiko praleistų prie telefonų ar kompiuterių, todėl tokios stovyklos duoda labai daug naudos“, – sakė krepšininkas.
„Vasara su oranžiniu kamuoliu“ tapo svarbia 2026-ųjų Lietuvos krepšinio sostinės programos dalimi. Kauno rajono savivaldybės ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ partnerystė, profesionalių trenerių įsitraukimas ir nemokamos veiklos skirtingose rajono ugdymo įstaigose suteikė vaikams galimybę vasarą praleisti aktyviai, prasmingai ir arčiau namų. Projektas dar kartą parodė, kad Lietuvos krepšinio sostinės idėja Kauno rajone reiškia ne tik sporto renginius ar varžybas, bet ir ilgalaikę investiciją į vaikų užimtumą, fizinį aktyvumą bei stipresnes bendruomenes.
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