„Sporto federacijos yra savarankiškos organizacijos. Ir Europos sporto modelis šiandien akcentuoja organizacijų autonomiją, todėl aš manau, kad tikrai politikai neturėtų kištis į sporto federacijų bei organizacijų veiklą“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo R. Popovienė.
„Manau, kad šiuos iššūkius, kas dabar vyksta „Lietuvos krepšinio“ asociacijoje, tikrai turi išsispręsti pati krepšinio bendruomenė“, – teigė ministrė.
Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės, krepšinis Lietuvoje yra itin svarbus, tad logiška, kad asociacijos, kuri vadovauja šalies rinktinėms, veikla susilaukia ypatingo visuomenės dėmesio.
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„Tikrai suprantama, kad krepšinis Lietuvoje sulaukia tokio išskirtinio visuomenės dėmesio, tačiau neturėtume kištis ir spręsti, kas turi vadovauti krepšinio federacijai, ar kokia taktika turėtų žaisti viena ar kita rinktinė“, – kartojo R. Popovienė.
Diskusijos apie asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovybę suaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į 2027 m. vyrų krepšinio pasaulio čempionatą, kuris vyks Katare.
Liepos pradžioje Lietuvos krepšininkai 105:85 nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau kitose rungtynėse prieš Italiją išbarstė dviženklė persvarą ir varžovams nusileido 84:87. Kalbama, jog tai ženkliai apsunkino Lietuvos šansus patekti į kitų metų pasaulio pirmenybių pagrindinį etapą.
Po pastarojo pasirodymo buvo spekuliuojama, jog rinktinę paliks vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Apie tai, kad ieškoma kuo trenerį pakeisti, kalbėjo ir asociacijos prezidentas M. Balčiūnas.
Tiesa, galiausiai spaudos konferencijoje buvo paskelbta, jog R. Kurtinaitis lieka vadovauti Lietuvos vyrų rinktinei, nors anksčiau jau buvo pranešama apie jo atsistatydinimą.
Kitame atrankos į 2027 m. pasaulio čempionatą lange lietuviai rugpjūčio 28 d. susitiks su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31 d. namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos atstovus.
Mindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)Raminta Popovienė
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