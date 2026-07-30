SDNA žurnalistas Vassilis Papatheodorou „Foxbet“ tinklalaidėje atskleidė, kad PAO sekė įvykius Prancūzijoje jau 15 dienų – nuo pat tada, kai Prancūzijoje buvo paskelbta, jog ASVEL šios šalies lygai pristatė planą B, pagal kurį komandos biudžetas iš netoli 60 milijonų tesieks, įvairių šaltinių teigimu, 24-28 milijonus.
V. Papatheodorou kolega „Panathinaikos“ artimame SDNA portale Giorgos Zakkas rašo, kad intensyvios derybos tarp abiejų pusių truko pastarąsias penkias dienas. Žurnalisto teigimu, Atėnų klubas panaudojo už gynėją Vassilį Toliopoulą iš Salonikų „Aris“ gautą 1,2 milijono eurų išpirką ir ją panaudojo pervilioti buvusį žalgirietį.
Iš viso per trejus metus S. Francisco Atėnuose uždirbs 10,7 milijono eurų – kiek daugiau nei po 3,5 milijono eurų per sezoną. Derybų metu, G. Zakko teigimu, PAO krepšininko stovyklai davė žinoti iškart, kad Vilerbane prižadėto 5 mln. eurų atlyginimo jie atkartoti nesieks.
Nors susitarimas buvo pasiektas liepos pabaigoje, pirmieji kontaktai tarp PAO ir Sylvaino Francisco buvo užmegzti dar gerokai anksčiau.
Susiję straipsniai
V. Papatheodorou teigimu, „Panathinaikos“ ir S. Francisco kalbėjosi apie galimą perėjimą jau gegužės mėnesį, tačiau tuomet derybų progresą sustabdė prancūzo užduotas klausimas: o kas bus PAO treneris? Tuo metu ekipą vis dar treniravo prieštaringai vertinamas Erginas Atamanas, dėl kurio ateities tvyrojo nežinomybė, o dabartinis PAO strategas Željko Obradovičius sezonui nepasibaigus buvo atsisakęs kalbėtis apie naujos komandos treniravimą.
Tuomet „Panathinaikos“ atsakė, kad tiksliai atsakyti dėl trenerio negali, todėl kontaktas tarp abiejų pusių nutrūko. Tai patvirtino ir kitas žinomas Graikijos krepšinio žurnalistas Konstantinos Melayes, dirbantis „Sport24“ portale.
Dar trečiadienio popietę „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas skelbė, kad ASVEL buvo pasiryžę išsaugoti S. Francisco, nes matė jį kaip kertinę sudėties detalę, aplink kurią turi suktis visas komandos žaidimas. Vis dėlto „Panathinaikos“ darė spaudimą toliau, o ilgai laukti neketino ir pats žaidėjas.
„Gazzetta“ žurnalistas Giannis Pallas teigia, kad krepšininko stovykla norėjo situaciją išspręsti kuo greičiau, todėl visoms derybose dalyvaujančioms pusėms buvo duota suprasti, kad viską išpręsti reikia per artimiausias keletą dienų.
Pasiekti susitarimą su S. Francisco Graikijos grandui padėjo ir tai, jog sudėtyje jau iki tol buvo trys geri prancūzo draugai, kartu su juo žaidę Prancūzijos rinktinėje: Guerschonas Yabusele, Mathiasas Lessortas ir Moustapha Fallas.
„Eurohoops“ žurnalisto Ario Barko teigimu, S. Francisco netgi jau buvo Graikijoje, kai vyko derybos – kartu su G. Yabusele jis laiką leido Mykonos saloje. Dėl šios priežasties S. Francisco jau vidurnaktį buvo Atėnų Eleftherios Venizelos oro uoste, kad galėtų įvykdyti medicininę peržiūrą.
Sylvainas FranciscoVilerbano ASVELAtėnų Panathinaikos
Rodyti daugiau žymių