Lietuvos 18-metės nuskynė dar vieną pergalę Europos čempionate

Edvino Justos auklėtinės Rumunijoje vykstančiame čempionate 60:55 (14:10, 25:12, 6:15, 15:18) nugalėjo Estijos krepšininkes.
Lietuvos atstovės po pirmojo kėlinio pirmavo nežymiai, tačiau šovė į priekį antrajame ir po 20 min. kovos buvo priekyje 39:22.
Trečiajame kėlinyje lietuvės turėjo 21 taško persvarą, tačiau tuomet estės tarė savo žodį ir sumažino skirtumą iki 8 taškų (37:45).
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Ketvirtojo kėlinio viduryje varžovės buvo priartėję iki 3 taškų žymos (47:50).
Vis tik paskutines 5 rungtynių minutes sėkmingiau sužaidė mūsiškės, kurios ir šventė pergalę.
Lietuvos rinktinė šiame mače pirmavo 35:45 min.
Sekmadienį nuo 21:00 val. E. Justos treniruojama Lietuvos rinktinė susitiks su Liuksemburgo rinktine.
Į kitą etapą pateks dvi stipriausios grupės komandos.
Lietuva: Gabija Galvanauskaitė 15 (21 at. Kam.), Aida Butvilaitė 15, Vakarė Griškutė 11, Gėla Kačinskaitė 8, Barbora Prišmontaitė 3, Aušrinė Gaubytė 3, Ugnė Viščinytė 3, Eva Kavaliauskaitė 1, Marija Šiškinaitė 1.
Estija: Laura Grunmann 24, Nora-Liis Veisberg 10, Bia Aller 9.