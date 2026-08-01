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Vilniaus „Ryto“ trenerių štabe – naujas veidas

2026 m. rugpjūčio 1 d. 10:44
Lrytas.lt
Artėjančiam sezonui besiruošianti Vilniaus „Ryto“ ekipa toliau naujina trenerių štabą.
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Vyriausiąjį trenerį Giedrių Žibėną jau pakeitė asistentas Nedas Pacevičius, o pastarasis nuprendė atnaujinti atsistentų štabą.
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Luko Malinausko šaltiniai skelbia, kad prie N. Pacevičiaus štabo prisijungs Matas Juzeliūnas. Specialistas praėjusį sezoną užbaigė Kėdainių „Nevėžyje“.
Šioje komandoje 28-erių krepšinio strategas užėmė vyriausiojo trenerio pareigas po to, kai Kėdainių komanda atsisveikino su Laimonu Eglinsku.
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Pridedama, kad „Ryto“ štabui bus ieškomas dar vienas trenerio asistentas.
Vilniaus RytasNedas Pacevičiustreneris
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