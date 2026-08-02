18-mečių merginų rinktinė pasiekė retą rezultatą krepšinyje: per kėlinį nepraleido nė taško

Nors po dviejų kėlinių komandas skyrė vos taškas (30:31), trečiajame ketvirtyje lietuvės užfiksavo tai, ką krepšinyje pamatysi itin retai.
Liuksemburgo atstovės prametė visus 13 atliktų metimų, nepataikė abiejų mestų baudų, padarė penkias klaidas ir trečiajame kėlinyje nepelnė nė taško. Nepadėjo ir trenerio paprašyta minutės pertraukėlė.
Tuo tarpu lietuvės trečiajame ketvirtyje surinko 23 taškus ir įgijo triuškinamą persvarą (53:31), kurią ketvirtojo kėlinio pradžioje po spurto 10:3 dar labiau padidino (63:34). Likęs rungtynių laikas buvo tik formalumas.
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Galingą dvigubą dublį Lietuvos rinktinės gretose surinko čempionate dominuojanti 16-metė Gabija Galvanauskaitė. Vilniaus „Kibirkščiai“ atstovaujanti krepšininkė pelnė 23 taškus (10/21 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir surinko 25 naudingumo balus. Aida Butvilaitė pridėjo 10 taškų.
Paskutinėse grupės etapo rungtynėse lietuvos antradienį, rugpjūčio 4-ąją, susitiks su taip pat nė vieno pralaimėjimo kol kas nepatyrusia Austrija (2-0).