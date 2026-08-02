Po S. Francisco išvykimo ir ASVEL pažadų griūties – aštrus buvusio Šaro auklėtinio komentaras

Nors buvo pasirašęs rekordinį kontraktą, pagal kurį jo alga per sezoną turėjo siekti netoli 5 milijonų eurų, S. Francisco galiausiai persikėlė į Atėnų „Panathinaikos“, kur uždirbs 10,7 mln. eurų per tris sezonus. To priežastis – smarkiai sumenkusios ASVEL finansinės galimybės ir klubo prezidento bei būsimojo vyr. trenerio Tony Parkerio netesėti pažadai.
ASVEL iš pradžių planavo surinkti net 59 mln. eurų biudžetą, tačiau tuomet, kai reikėjo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Prancūzijos lygos institucijoms, paaiškėjo, kad surinkti pavyks tik 24 milijonus.
S. Francisco nenorėjo laukti, todėl buvo iškėlęs sąlygą – jeigu nepatvirtinate, kad galėsite išmokėti man visą atlyginimą, aš palieku komandą. Taip ir įvyko. Klubą palikti ruošiasi ir centras Danielis Theisas, besiderantis su Tel Avivo „Maccabi“, ir gynėjas Armoni Brooksas, kurio paslaugomis yra susidomėjusi ne viena Eurolygos komanda.
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Visame šiame fone ištikimiausių ASVEL sirgalių grupė „King Gones“ išplatino pranešimą, kuriame išreiškė nepasitenkinimą klubo veiksmais.
„Keletą savaičių besitęsiantis komunikacijos trūkumas tarp klubo sirgalių skatina nesusipratimą, nepasitenkinimą ir pyktį. Žinome, kad klubo gyvenime būna sudėtingų periodų ir kad kai kurie sprendimai negali būti iškat paskelbiami viešai. Kita vertus, tyla negali būti komandos modus operandi.
Komandos fanai tiek mūsų šalyje, tiek ir svetur nusipelno būti informuoti. <...> Šios ambicijos gali būti pasiektos tik tada, kai visi juda viena kryptimi, su daugiau dialogo ir komunikacijos. Šiuo metu mes į priekį nejudame. Neprašome nerealių pažadų ar konfidencialios informacijos. Tiesiog prašome pagarbos ir komunikacijos galvojant ir apie sirgalius, nesvarbu, ar jie buvo kartu nuo pat pradžios, ar prisijungė tik neseniai“, – įraše savo „Instagram“ paskyroje dėstė klubo gerbėjai.
Neilgtrukus po įrašu komentarą paliko ir buvęs klubo žaidėjas, Eurolygos legenda Nando de Colo.
„Keletą savaičių“, draugai? – retoriškai klausė Eurolygos legenda. – Bet kokiu atveju, gero sezono.“
Dar praėjusį sezoną N. de Colo sezono viduryje paliko ASVEL ir persikėlė į Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“. Po praėjusio sezono 39-erių prancūzas baigė karjerą. Apie ASVEL komunikacijos sunkumus N. de Colo kalbėjo dar balandį, kai interviu prancūzų portalui „Le Progres“ atskleidė, kad klube buvo daugybė bėdų.
Veterano persikėlimas į „Fenerbahce“ buvo pažymėtas lygiai tokiu pačiu komunikacijos trūkumu, tąkart pasakojo jis.
„Iš pradžių buvo diskusijų su „Olympiakos“, bet jos greitai baigėsi, tada maždaug gruodžio 20-ąją atėjo „Feneris“. Susitikau Tony [Parkerį] ir jis man pasakė: „Aš viską žinau, leisiu tai susitvarkyti tau su tavo agentu.“ Po to sekė 10 dienų visiškos ASVEL tylos. Žaisdamas prieš „Paris Basketball“ galvojau, kad viskas, perėjimas į „Fenerį“ niekada nebeįvyks, nes net nenutuokiau, ką darys ASVEL“, – balandį pasakojo Nando de Colo.
„Aišku! – paklaustas, ar pyksta ant klubo dėl suburtos silpnesnės komandos, nei jam buvo žadėta, „Le Progres“ atsakė žaidėjas. – Kai prisijungiau prie ASVEL, man žiūrėdami į akis atvirai pasakojo apie ambicijas. Pirmajame sezone laimėjome lygos taurę ir patekome į Prancūzijos taurės finalą, bet po to viskas susikomplikavo, ir kuo toliau, tuo labiau.“