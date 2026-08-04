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„Žalgiris“ rado naują T. Masiulio asistentą – atvyks specialistas iš neįprastos krepšiniui šalies (1)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 11:00
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ trenerių štabą palikus kartvelui Andrew Antelidzei, jau porą mėnesių Lietuvos čempionai ieškojo jam pamainos. Panašu, kad ji – rasta.
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„BasketNews“ žurnalistas Erikas Petrikas skelbia, kad prie „Žalgirio“ trenerių štabo turėtų prisijungti specialistas iš Danijos Johsas Andersenas.
Pastarąjį sezoną 26-erių specialistas dirbo asistentu Liudvigsburgo „MHP Riesen“ klube, kuris Vokietijos pirmenybėse užėmė 10 vietą.
2022-23 metais J. Andersenas dirbo ir Danijos vyrų krepšinio rinktinėje, kur užėmė skauto pareigas.
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