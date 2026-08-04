„BasketNews“ žurnalistas Erikas Petrikas skelbia, kad prie „Žalgirio“ trenerių štabo turėtų prisijungti specialistas iš Danijos Johsas Andersenas.
Pastarąjį sezoną 26-erių specialistas dirbo asistentu Liudvigsburgo „MHP Riesen“ klube, kuris Vokietijos pirmenybėse užėmė 10 vietą.
2022-23 metais J. Andersenas dirbo ir Danijos vyrų krepšinio rinktinėje, kur užėmė skauto pareigas.
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„Žalgiris“ pasiruošimą sezonui pradės rugpjūčio 17 dieną. Pirmąsias Eurolygos rungtynes žalgiriečiai sužais jau rugsėjo 24-ąją.